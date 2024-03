Özgür Özel: Emekliyle çalışanı karşı karşıya getirmeye çalışıyor (3)

'BİZGEÇEN SEÇİM BAĞRIMIZA TAŞ BASTIK'

​Manisa'nın Soma ve Salihli ilçesinde halk buluşmaları kapsamında miting düzenleyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye başkan adayı Ferdi Zeyrek’in proje tanıtım toplantısına katıldı. Manisa Kültür Merkezi Lale Salonu’nda gerçekleşen toplantıda konuşan Özel, "Biz geçen seçim bağrımıza taş bastık. Geçen seçim CHP’ye dendi ki ittifak olacak, büyükşehir İYİ Parti’de, dedik tamam. Şehzadeler İYİ Parti’de, dedik tamam. Yunusemre İYİ Parti’de, dedik tamam. Bunca yılın CHP’lisi gittik üç yerde de büyükşehirde de mecliste de ilçelerde de oyu İYİ Parti’ye bastık. Bu seçimde İYİ Parti’nin adayı var, her iki taraftan. Keşke ittifak kurabilseydik, birimizin olduğu yerde öbürümüz olmasaydık, büyükşehirde de her yerde de çok rahat olsaydık ama olmadı. Ama ben Manisalı hemşerilerimden, iyi insanlardan, güneş yüzlü insanlardan, gözlerinde güneş açanlardan, güneş gibi parlayan güzel insanlardan kendi memleketimde bir beklentim var. Siz geçen sefer birlikte mücadele edip yenemediğimiz AK Parti’yi bu sefer Gülşah değiştiriyor aman ha aman arkamızda durun. Sakın bize kaybettirmeyin. Gülşah CHP’lilerin değil hepimizin belediye başkanı olacak. O kapı CHP’lilere olduğu kadar her siyasi görüşe açık olacak, ayrıca şunu unutmayın eski dosttan düşman olmaz, o belediye İYİ Parti’ye gönül vermiş herkesin de belediyesi olacak. Söz veriyoruz. Gelelim başka bir tarafa. Benim doğduğum yer Şehzadeler ama şimdi 6-7 yıldır oturduğum ilçem Yunusemre. Yunusemre’de anket yaptık. İki aday oldukça yukarıdaydı. Sandığı koyduk, ön seçim yaptık, uzun yıllardır partimizde mücadele eden, çok önemli hizmetleri olan, birlikte, ben büyükşehir adayıyken ilçe belediye başkan adayımız olan Semih Balaban, sandıktan birinci çıktı. Bütün örgütümüz sandıktan çıkan başkanımızın, geçmişte emeği olan başkanımızın etrafında birleştik. Çok önemli başarıyı elde edecek. Ben biliyorum. Yıllardır hep aslında şöyle derdi, milletvekilliğine aday oldu ama gönlünde hep yerel yönetim vardı. Hatta belediye başkanlığı konuşurken 'Bana verseler' dedi. 'Ben belediye başkanlığını üç milletvekilliğine değişmem' dedi. Aynen böyle söylemişti. Ben vizyonunu, inancını, halkçı belediyecilik yapmak isteğini, nasıl yoksullara, fakirlere dezavantajlı gruplara sahip çıkacağını, nasıl Yunusemre’ye bir öğretmen olarak, Yunusemre gibi bir eğitim kentinde, öğrenciler orada, nasıl önemli işler yapacağını biliyorum. Yunusemre bir sanayi, emek kenti, emekçilerle nasıl dayanışacağını biliyorum, Yunusemre’de çok farklı sosyolojilerden insanlar var. Kimseyi ayırmayacağını, Alevisi, Sünnisini bağrına basacağını, Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, Çerkez’i ayırmayacağını biliyorum. Yolu açık olsun" diye konuştu.

'HEP ABLA DEDİĞİM MERAL HANIM BİRAZ DA KIZMAYA BAŞLADI'

"Şimdi ben söyleyince hep abla dediğim Meral Hanım biraz da kızmaya başladı ama" diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Balıkesir’de Ahmet Akın, kendi memleketimde grup başkanvekiliyken ben. Ne kadar çok istedik, bizim belediye, bizde kalsın diye ama İYİ Parti söylendiği anda, büyükşehirde, Yunusemre’de hep birlikte İYİ Parti’ye verdik. Canla, başla çalıştık. Herhalde Manisa’daki İYİ Partililer hepimizden çok İYİ Parti’ye sahip çıkan Semih Balaban’a gönül borçlarını ödeyecekler inşallah. Yunusemre’de öndeyiz ama tehlike büyük arkada Çerçi var. O yüzden bir kez daha Manisa, yani şunu hepimiz biliyoruz ki Ankara yıllarca neler neler çektiyse, kimden çekti? Melih Gökçek’ten. Yahu bu Yunusemre de bu Çerçi’den neredeyse beterini çekti. Bu Çerçi’yi yenmek için Yunusemre ittifakında birleşmeye ihtiyaç var. Hep beraber bu çıktığımız yolda birlik ve beraberlik içinde partimiz ve partimizi aşan bir birliktelikle, Manisa ittifakı ile yol yürüyoruz. Türkiye’de Türkiye ittifakıyla yol yürüyoruz. Emin olun bizi yalnız bırakanlar, yalnızlaştıranlar, güya çeşitli iftiralarla bizi şeytanlaştıranlar gördü ki geçmişte ittifakla aldığımız oyların çok üzerinde CHP olarak bir oy oranına ulaşmış durumdayız. Şunu bilin Allah kaza bela vermesin elimizdeki belediyelerin tamamını koruyacağız. Şunu bilin yanına Bursa, Denizli, Balıkesir ve Manisa’yı ekliyoruz. O kıyı şeridini içeriye doğru bir kat daha genişletiyoruz. Ayrıca Giresun, Kastamonu, Zonguldak, Uşak ve Afyon’a hep birlikte asılıyoruz, bu seçimlerde büyük bir başarıya koşuyoruz."

'ERDOĞAN, TAKİYE SENİN İŞİN'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya mitinginde partisine yönelik sözlerine de yanıt veren Özel, "Bir de salonda da Malatyalı çok, partimize de emekleri çok. Bir de asrın felaketi yaşandı, çok üzüldük, çok kayıplar oldu deprem bölgesinde ama anketçiler diyor ki bu sefer deprem bölgesinde asrın sürprizi var diyor. Veli Ağbaba ile Malatya geliyor. Abdurrahman Tutdere’yle Adıyaman geliyor. Asılıyoruz, önümüzdeki günlerde Adıyaman’ı alıyoruz. Bunlar olunca Tayyip Bey'in kimyası bozulmuş. Önce zam zam zam yaptı, biz emekliye zam dedikçe o bize, 'Dem, dem, dem' dedi. Attığı yalan ortaya çıktı. 'Demleniyor, demleniyor' diyenler bir baktık sabahleyin demli çayı kendileri içiyorlar. Ama CHP’ye attıkları iftiralar, söyledikleri sözler şu noktaya geldi. Bugün Antalya’da çıkmış, nasıl bir acziyet içindeyse, diyor ki 'CHP'nin Genel Başkanı kendi teşkilatına seçim geçene kadar susun' dedi, 'Seçim geçene kadar sahte olun' dedi, 'Seçim geçene kadar milleti kandırın, gerçek yüzünüzü saklayın' dedi, 'Seçim geçene kadar riyakarlık yapın dedi' diyor. Ey Recep Tayyip Erdoğan, takiye senin işin, riyakarlık senin işin de ben nerede kime söylemişim? İşte örgüt burada karşımda. Onlara desem desem her zaman olduğu gibi Atatürk’ün yolundan yürüyün derim. Onlara desem desem altıncı filo gelince oraya seccade koyup ona doğru namaz kılanlardan değil altıncı filoyu denize dökenlerden olun derim. Partinizle gurur duyun çünkü kurucusu, hepimizin siyaset yaptığı baba evinin tapu sahibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür derim. Ama ne partimden utanırım ne partilimden ne ilkelerimden utanırım ne vazgeçerim altı okumdan ne çıkarırım rozetimi her zaman hepimizin gurur vesilesi CHP" diye konuştu.

'BİLLBOARDLARINA PARTİNİN AMBLEMİNİ, AMPULÜ NİYE TAKMIYOR RİYAKARLAR?'

Özel, Türkiye'deki tüm siyasi partilerle bayramlaşabilen tek parti olduklarını belirterek, "Peki senin İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayın, senin İzmir adayların arabalarına afişlerine, billboardlarına partinin amblemini, ampulü niye takmıyor riyakarlar? İzmir seçmeninin ampule, Tayyip Erdoğan’a, AKP’nin sembollerine olan rahatsızlığından utanıp Tayyip Erdoğan’ın partisini, amblemini İzmir Büyükşehir Belediyesi otobüsüne, billboardına, reklam broşürünü koymuyorlar. Utanmasalar, kanun izin verse İzmir’in oy pusulasına ampulü basmayıp, kandırıp oy alalım diyecekler bir de bize attıkları iftiraya bakın. O yüzden CHP olarak neysek oyuz. Efendim, DEM Parti ile görüşüyorlar. Önümüzde bayram var. Bana bir şeyle övünebilirsin deseler, neyle övünürüm biliyor musunuz? Biz Türkiye’deki bütün siyasi partilerle bayramlaşabilen tek partiyiz. Çünkü biz Türkiye’nin temel direği, taşıyıcı kolonuyuz. Tayyip Bey riyakarlıkta, takiyede dünya markasıdır. Duble yolları AKP’ye yaptırır, Oslo görüşmelerini devletimiz yapar. Tayyip Bey, göz önünde olunca DEM Parti ile bayramlaşmaz. 6,5 milyon oy veren yurttaşın hatırına, saygısına DEM Parti ile de MHP ile de İYİ Parti ile de AKP ile de DSP ile de bütün partilerle bayramlaşabilen tek parti CHP’dir. Tayyip Bey görüntüde bayramlaşmaz ama Meclis’te arka odada bayramdan sonra kucaklaşırlar, oturup yemek yer, çay içerler, başka yerlerde pazarlık ederler ama günü gelince dışarıda bize iftira eder, kendileri takiye yaparlar. CHP’liler partisi ile gurur duysun. Ne görüyorsanız gözünüzün önünde ne varsa başka yerde de o var. İş birliği yaparsak açık söyleriz, ittifak yaparsak açık yaparız" ifadelerini kullandı.

'1 NİSAN'DAN SONRA İLK 2 TON SU 1 LİRA OLACAK'

CHP'nin Manisa Büyükşehir Belediye başkan adayı Ferdi Zeyrek, 1 Nisan’dan sonra ilk 2 ton suyun 1 lira, halk ekmeklerle beraber ekmeğin 5 lira olacağını söyledi.