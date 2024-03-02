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        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'nın Salihli ilçesinde halk buluşmasına katıldı

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimlere kimseyi dışarıda bırakmayan, halkın çıkarlarını koruyan "Türkiye ittifakı" ile katıldıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 18:12 Güncelleme: 02.03.2024 - 18:12
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        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'nın Salihli ilçesinde halk buluşmasına katıldı
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimlere kimseyi dışarıda bırakmayan, halkın çıkarlarını koruyan "Türkiye ittifakı" ile katıldıklarını söyledi.

        Manisa'nın Salihli ilçesindeki Devlet Bahçeli Kent Meydanı'nda düzenlenen halk buluşmasında sağanak altında seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap eden Özel, belediye başkan adayları Mazlum Nurlu'nun, seçilmesi halinde sunacağı hizmetlerle ilçenin refahını arttıracağını söyledi.

        Özel, yerel seçimlerde "Cumhur İttifakı" ile yarışacaklarını hatırlatarak, "Bizim de bir ittifakımız var, o ittifakın adı Türkiye ittifakı. Türkiye'yi, Salihli'yi, milletini sevenler, Türkiye ittifakına destek bekliyor. Büyük mücadelelerin sonunda burada, Manisa'da, memleketimde yağmurun altında müjdeyi veriyorum. 1 Nisan günü Salihli'de CHP iktidarı var, Manisa'da CHP iktidarı var. Anketler onu gösteriyor, sokak onu gösteriyor. " diye konuştu.

        31 Mart'a kadar durmadan çalışarak bu seçimi kazanacaklarına inandıklarını belirten Özel, şöyle devam etti:

        "Geçmişte söylenen 'CHP gelirse sosyal yardımlar kesilir.' yalanı çöp oldu. İstanbul’da, Ankara'da, Adana'da, Antalya'da yaptığımız sosyal yardımlar tam 5 katına çıktı. Bunun için geliyoruz. Biz, Türkiye ittifakıyız, Manisa ittifakıyız, Salihli ittifakıyız. Biz, kimseyi dışarıda bırakmayan, yoksulu, esnafı, çiftçiyi, işçiyi, yaşlısını, gencini dışarıda bırakmayan Türkiye ittifakıyız. Bu ülkede sadece belli çevrelerin çıkarlarını koruyanlara karşı halkın çıkarlarını korumak için oylarınıza talibiz."

        CHP'nin Salihli Belediye Başkan adayı Mazlum Nurlu ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ferdi Zeyrek'e destek isteyen Özel, konuşmasının ardından seçim otobüsüyle şehir turu attı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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