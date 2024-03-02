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        Manisa Büyükşehir Belediyespor - Beşiktaş: 78-70

        SALON:MuradiyeHAKEMLER: Yener Yılmaz, Semih Vural, Murat CinerMANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Russell 14, Sinan Sağlam 2, Cruz 8, Mustafa Baki 1, Terry 12, Roberson 10, Ege Arar 6, Ayberk Olmaz 10, Anderson 15BEŞİKTAŞ: Allman 5, Needham 17, Mitchell 15, Kerem Kuthan 3, Delgado 4, Berk Uğurlu 8, Yiğit Arslan 9, Berkan Durmaz, Simonovic 7, Samet Yiğitoğlu 21'İNCİ PERİYOT: 19-15İLK YARI: 40-313'ÜNCÜ PERİYOT: 60-56Basketbol Süper Ligi'nde sezonun flaş ekiplerini karşı karşıya getiren maçta Manisa Büyükşehir Belediyespor, zirve yarışındaki Beşiktaş'ın 7 maçlık galibiyet serisine son verdi: 78-70.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 15:29 Güncelleme: 02.03.2024 - 15:29
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        Manisa Büyükşehir Belediyespor - Beşiktaş: 78-70
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        SALON:Muradiye

        HAKEMLER: Yener Yılmaz, Semih Vural, Murat Ciner

        MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Russell 14, Sinan Sağlam 2, Cruz 8, Mustafa Baki 1, Terry 12, Roberson 10, Ege Arar 6, Ayberk Olmaz 10, Anderson 15

        BEŞİKTAŞ: Allman 5, Needham 17, Mitchell 15, Kerem Kuthan 3, Delgado 4, Berk Uğurlu 8, Yiğit Arslan 9, Berkan Durmaz, Simonovic 7, Samet Yiğitoğlu 2

        1'İNCİ PERİYOT: 19-15

        İLK YARI: 40-31

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-56

        Basketbol Süper Ligi'nde sezonun flaş ekiplerini karşı karşıya getiren maçta Manisa Büyükşehir Belediyespor, zirve yarışındaki Beşiktaş'ın 7 maçlık galibiyet serisine son verdi: 78-70. Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşmayı kazanan Manisa ekibi 21 maçta 12 galibiyetle puan tablosunda dördüncü sıradaki yerini korudu. Beşiktaş ise 16 galibiyette kaldı.

        Karşılıklı basketlerle başlayan ilk periyodu ev sahibi Roberson'un basketiyle 19-15 önde tamamladı. İkinci periyoda Beşiktaş, Allman'ın 3 sayılık isabetiyle başlasa da bu baskete hemen Ayberk'le yanıt veren Manisa Büyükşehir Belediyespor üstünlüğünü koruyup farkı 12 sayıya kadar çıkardı. Anderson ve Russell'ın etkili oyunuyla Manisa ekibi ilk yarıyı 40-31 önde tamamladı.

        Üçüncü periyotta Needham ve Yiğit'in üçlükleriyle farkı eriten Beşiktaş, 49-48 öne geçse de ev sahibi Roberson ve Ayber'in art arda üçlükleriyle yeniden üstünlüğü yakalayıp son periyoda 60-56 önde başladı. Son bölümde farkı yeniden açan Manisa Büyükşeir Belediyespor salondan 78-70 galip ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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