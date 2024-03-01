Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'ten Alaşehir'e uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda ilçe girişinde belirlenen aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada 595 gram metamfetamin ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan N.Y. ve A.Ç. işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı.
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