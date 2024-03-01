Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Olayla ilgili gözaltına alınan N.Y. ve A.Ç. işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Bu kapsamda ilçe girişinde belirlenen aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada 595 gram metamfetamin ele geçirdi.

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