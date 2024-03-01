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        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 22:13 Güncelleme: 01.03.2024 - 22:33
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        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'ten Alaşehir'e uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda ilçe girişinde belirlenen aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada 595 gram metamfetamin ele geçirdi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan N.Y. ve A.Ç. işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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