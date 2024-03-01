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        Salihli'de 102 gram esrar ele geçirildi

        Salihli'de uyuşturucu operasyonunda 102 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 15:03 Güncelleme: 01.03.2024 - 15:03
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        Salihli'de 102 gram esrar ele geçirildi
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        Salihli'de uyuşturucu operasyonunda 102 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Sart Mahallesi'nde A.S (24) isimli kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı.

        Üzerinde 102 gram esrar bulunan şüpheli, gözaltına alındı.

        Jandarmaya götürülen zanlının işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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