Salihli'de 102 gram esrar ele geçirildi
Salihli'de uyuşturucu operasyonunda 102 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Salihli'de uyuşturucu operasyonunda 102 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Sart Mahallesi'nde A.S (24) isimli kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı.
Üzerinde 102 gram esrar bulunan şüpheli, gözaltına alındı.
Jandarmaya götürülen zanlının işlemleri devam ediyor.
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