Manisa'da marketlerde ramazan ayı öncesi fahiş fiyat ve etiket denetimi

MANİSATicaret İl Müdürlüğü, ramazan ayı öncesi kentte faaliyet gösteren marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı. İl Ticaret Müdürü Serkan Karabacak, "Haksız fiyat artışı ve fiyat denetimlerimizin artarak devam edecek" dedi. Manisa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan ramazan ayı öncesi marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimlerinde bulundu. Manisa Ticaret İl Müdürü Serkan Karabacak’ın da katıldığı denetimde, Yunusemre ilçesinde bir markete giren ekipler, özellikle temel gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketleri inceledi. Denetimlerde ürünlerde fahiş fiyat olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına ve etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatı gibi bilgilere bakıldı. Denetim sonrası gazetecilere açıklama yapan Manisa Ticaret İl Müdürü Serkan Karabacak, “Cumhurbaşkanımızın gösterdiği Türkiye Yüzyılı hedefinin temel taşlarından olan 'Ticaret Yüzyılı' hedefleri doğrultusunda yaklaşan ramazan ayı öncesi Ticaret Bakanlığı olarak, bir taraftan fahiş fiyat artışının olumsuz etkilerinden vatandaşlarımızı korumak, diğer taraftan fiyat etiketlerinde yer verilen aldatıcı ve yanıltıcı indirimlerin neden olduğu tüketici mağduriyetleriyle hem sahada hem de masada gerçekleştirdiğimiz yoğun denetimlerle etkin mücadelemize devam ediyoruz. Bakanlığımızca, Manisa Ticaret İl Müdürlüğümüze atanan 14 yeni personel ve tahsis edilen yeni bir denetim aracıyla birlikte toplumun mal ve hizmet ihtiyacını karşılamada önemli bir unsur olan iş yerlerinde bakanlığımızın ve valiliğimizin talimatları doğrultusunda haksız fiyat artışı ve fiyat denetimlerimizin artarak devam edeceğini kamuoyunun bilgisine sunmak istiyorum” diye konuştu.