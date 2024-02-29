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        Manisa'da kağıt fabrikasının bahçesinde yangın (2)

        YANGIN1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIManisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kağıt fabrikasının bahçesindeki hammaddelerin tutuşmasıyla çıkan yangına 13 itfaiye ekibi müdahale etti. Tutuşan kağıt balyaları nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı. Alevler su sıkılarak 1 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.Ersan ERDOĞAN / MANİSA,

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 11:07 Güncelleme: 29.02.2024 - 11:10
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        Manisa'da kağıt fabrikasının bahçesinde yangın (2)
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        YANGIN1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIManisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kağıt fabrikasının bahçesindeki hammaddelerin tutuşmasıyla çıkan yangına 13 itfaiye ekibi müdahale etti. Tutuşan kağıt balyaları nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı. Alevler su sıkılarak 1 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.Ersan ERDOĞAN / MANİSA,

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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