Manisa'da kağıt fabrikasının bahçesinde yangın (2)

YANGIN1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIManisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kağıt fabrikasının bahçesindeki hammaddelerin tutuşmasıyla çıkan yangına 13 itfaiye ekibi müdahale etti. Tutuşan kağıt balyaları nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı. Alevler su sıkılarak 1 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.Ersan ERDOĞAN / MANİSA,

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