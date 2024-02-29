Manisa'da kağıt fabrikasının bahçesinde yangın
MANİSA'da bir kağıt fabrikasının bahçesinde ham maddeler tutuşunca yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ediyor. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin 4'üncü kısmındaki bir kağıt fabrikasının bahçesinde, saat 09.30 sıralarında ham maddeler tutuşunca yangın çıktı. Yanıcı maddeler nedeniyle alevler, kısa sürede yayıldı. Fabrika yetkililerin durumu bildirmesi ile olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden de takviye ekipler gönderildi. İtfaiye ekipleri su sıkarak yangına müdahale ederken, gökyüzüne yükselen dumanlar kentin birçok noktasından görüldü.
MANİSA'da bir kağıt fabrikasının bahçesinde ham maddeler tutuşunca yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ediyor. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin 4'üncü kısmındaki bir kağıt fabrikasının bahçesinde, saat 09.30 sıralarında ham maddeler tutuşunca yangın çıktı. Yanıcı maddeler nedeniyle alevler, kısa sürede yayıldı. Fabrika yetkililerin durumu bildirmesi ile olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden de takviye ekipler gönderildi. İtfaiye ekipleri su sıkarak yangına müdahale ederken, gökyüzüne yükselen dumanlar kentin birçok noktasından görüldü.
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