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        AK Parti Manisa İl Başkanlığı'ndan 28 Şubat darbesinin yıldönümüne ilişkin açıklama

        AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hatice Yeliz Sipahi, 28 Şubat Darbesi'nin Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 15:26 Güncelleme: 28.02.2024 - 15:58
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        AK Parti Manisa İl Başkanlığı'ndan 28 Şubat darbesinin yıldönümüne ilişkin açıklama
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        AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hatice Yeliz Sipahi, 28 Şubat Darbesi'nin Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirtti.

        Sipahi, yaptığı açıklamada 28 Şubat darbesi sürecinde yaşanan mağduriyetlere değinerek genç kızların üniversitelere başörtüsü ile giremediğini, kılık kıyafetleri nedeniyle gençlerin eğitim haklarından mahkum bırakıldığını hatırlattı.

        Katsayı adaletsizliğiyle gençlerin istedikleri okulda eğitim almalarının önü kapatıldığını kaydeden Sipahi, "Kamu görevlileri eşleri başörtülü olduğu için fişlendi. Siyasi görüş ve inancından dolayı insanların çalışma, eğitim, ibadet, düşünce ve ifade özgürlükleri gibi temel hakları engellendi." diye konuştu.

        Türk milletinin iradesine vurulan her darbeye gereken yanıtı verdiğini ve darbecileri tarihe gömdüğünü vurgulayan Sipahi, "Milletimizden aldığımız güç ve tarihin bize yüklediği sorumluluk ile millet iradesini egemen kılma, büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa etme mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında, Türkiye Yüzyılı yolunda daha emin adımlarla yürüyor, 21 yıldır her şartta ve koşulda darbeler karşısında yanımızda olan milletimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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