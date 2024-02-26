Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da PKK/KCK operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

        Manisa'da terör örgütü operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 21:32 Güncelleme: 26.02.2024 - 21:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da PKK/KCK operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'da terör örgütü operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışmaları kapsamında Ş.A'yı gözaltına aldı.

        Avrupa Demokratik Kürdistanlılar Toplum Kongresi (KCDK-E) için de faaliyet yürüttüğün belirlenen Ş.A'nın evindeki malzemelere el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Kurum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kurum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kademeli emeklilik gelecek mi?
        Kademeli emeklilik gelecek mi?
        Maçta 3 gol var!
        Maçta 3 gol var!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        "Sınıf tekrarı ve devamsızlık affı" açıklaması
        "Sınıf tekrarı ve devamsızlık affı" açıklaması
        Macaristan'ın yeni cumhurbaşkanı Tamas Sulyok
        Macaristan'ın yeni cumhurbaşkanı Tamas Sulyok
        VAR uyardı, G.Saray penaltı kazandı!
        VAR uyardı, G.Saray penaltı kazandı!
        Tanrıöğen'in yerine Taylan dahil oldu
        Tanrıöğen'in yerine Taylan dahil oldu
        Icardi'den olay Fenerbahçe paylaşımı!
        Icardi'den olay Fenerbahçe paylaşımı!
        Macaristan, İsveç'in NATO üyeliğini onayladı
        Macaristan, İsveç'in NATO üyeliğini onayladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korsan siyaset yapanlara izin vermeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korsan siyaset yapanlara izin vermeyiz
        Ağabeyini av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı
        Ağabeyini av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı
        Sosyal medya savaşları!
        Sosyal medya savaşları!
        Fenerbahçe'den TFF'ye Icardi tepkisi!
        Fenerbahçe'den TFF'ye Icardi tepkisi!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        'Sanayici geçmiş fiyata bakmasın'
        'Sanayici geçmiş fiyata bakmasın'
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Derya Uluğ’dan açıklama geldi
        Derya Uluğ’dan açıklama geldi
        Doktor oğlu hayatını kaybetti! 2 saat sonra babası TIR'ın altında kaldı!
        Doktor oğlu hayatını kaybetti! 2 saat sonra babası TIR'ın altında kaldı!
        'Türk Escobar'ına ait suç örgütü şifreli yazılımlarla haberleşmiş!
        'Türk Escobar'ına ait suç örgütü şifreli yazılımlarla haberleşmiş!

        Benzer Haberler

        Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Ege Bölge Finali başladı
        Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Ege Bölge Finali başladı
        Manisa FK direnemedi
        Manisa FK direnemedi
        Seramiksan, İş Pozitif Fuarı'na katıldı
        Seramiksan, İş Pozitif Fuarı'na katıldı
        Somaspor galibiyete hasret kaldı
        Somaspor galibiyete hasret kaldı
        Turgutluspor evinde yıkıldı
        Turgutluspor evinde yıkıldı
        İzmir'de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        İzmir'de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı