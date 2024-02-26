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        İzmir'de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 01:16 Güncelleme: 26.02.2024 - 01:28
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        İzmir'de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

        H.A. (55) yönetimindeki Kamil Koç firmasına ait 34 EHC 916 plakalı yolcu otobüsü İzmir-Ankara kara yolu Halilbeyli Kavşağı'nda A.D'nin (32) kullandığı 48 BY 621 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazanın şiddetiyle otomobil ve otobüs yaklaşık 200 metre sürüklendi.

        İhbar üzerine olay yerine İzmir ve Manisa'dan ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobil sürücüsü A.D. ile yolcu konumundaki H.D. (31), M.E. (61) ve E.D. (23) yaralandı.

        İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan A.D. ile H.D'yi bulundukları yerden çıkardı.

        Olay yerindeki müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan A.D. ve H.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Jandarma, otobüs sürücüsü H.A'yı gözaltına aldı.

        Öte yandan firma tarafından bölgeye gönderilen başka bir otobüsle yolcular seferlerine devam etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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