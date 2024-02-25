Salihli'de deve güreşi festivali düzenlendi

Salihli Belediyesi tarafından Yılmaz Mahallesi'ndeki alanda gerçekleştirilen festivale Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden katılan 120 güreşçi deve, mücadele etti.

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