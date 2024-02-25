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        Akhisarspor düze çıktı

        TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Silivrispor'u deplasmanda yendikten sonra üst üste ikinci galibiyetini bir üst basamağında yer alan 1922 Konyaspor'u 1-0 yenerek alan Akhisarspor, rakibini sollayıp düşme hattından sıyrıldı. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki taraftarının da desteğiyle rakibini Bora'nın attığı tek golle geçen Akhisar, bu sezon ikinci kez galibiyet serisi yakaladı. Gruptaki kötü gidişinin ardından 2'de 2'yle nefes alan yeşil-siyahlı ekip, 1 maç eksiğine rağmen 17 puana ulaşarak 15 puanda kalan 1922 Konya'nın üzerinde düşme hattından sıyrılmayı başardı. Akhisarspor, sezonun ilk yarısından da aynı skorla yendiği Konya temsilcisinden sezon sonundaki olası puan eşitliği durumunda ikili averaj üstünlüğünü de aldı. Son yıllarda mali ve idari krizlerle boğuşan, transfer yasağıyla altyapı ağırlıklı kadrosu olan Akhisarspor'da futbolcular maç sonrası taraftarlarla birlikte büyük sevinç yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 12:07 Güncelleme: 25.02.2024 - 12:10
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        Akhisarspor düze çıktı
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        TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Silivrispor'u deplasmanda yendikten sonra üst üste ikinci galibiyetini bir üst basamağında yer alan 1922 Konyaspor'u 1-0 yenerek alan Akhisarspor, rakibini sollayıp düşme hattından sıyrıldı. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki taraftarının da desteğiyle rakibini Bora'nın attığı tek golle geçen Akhisar, bu sezon ikinci kez galibiyet serisi yakaladı. Gruptaki kötü gidişinin ardından 2'de 2'yle nefes alan yeşil-siyahlı ekip, 1 maç eksiğine rağmen 17 puana ulaşarak 15 puanda kalan 1922 Konya'nın üzerinde düşme hattından sıyrılmayı başardı. Akhisarspor, sezonun ilk yarısından da aynı skorla yendiği Konya temsilcisinden sezon sonundaki olası puan eşitliği durumunda ikili averaj üstünlüğünü de aldı. Son yıllarda mali ve idari krizlerle boğuşan, transfer yasağıyla altyapı ağırlıklı kadrosu olan Akhisarspor'da futbolcular maç sonrası taraftarlarla birlikte büyük sevinç yaşadı.

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