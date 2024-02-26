Turgutluspor evinde yıkıldı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde cezası nedeniyle taraftarından yoksun çıktığı maçta Kelkit Hürriyetspor'a 2-1 yenilen Turgutluspor, ikinci sıradaki yerini korusa da şampiyonluk yolunda lider Batman Petrolspor'un 1 maç fazlasıyla 5 puan gerisine düştü. Alt sırasındaki rakipleri Efeler 09 SFK, Karşıyaka ve Elazığspor'un kendisiyle olan farkı eritmesine engel olamayan kırmızı-siyahlı ekip, çifte üzüntü yaşadı. Turgutluspor ligde bu hafta çok kritik Efeler deplasmanına çıkacak.

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