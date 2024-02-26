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        Turgutluspor evinde yıkıldı

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde cezası nedeniyle taraftarından yoksun çıktığı maçta Kelkit Hürriyetspor'a 2-1 yenilen Turgutluspor, ikinci sıradaki yerini korusa da şampiyonluk yolunda lider Batman Petrolspor'un 1 maç fazlasıyla 5 puan gerisine düştü. Alt sırasındaki rakipleri Efeler 09 SFK, Karşıyaka ve Elazığspor'un kendisiyle olan farkı eritmesine engel olamayan kırmızı-siyahlı ekip, çifte üzüntü yaşadı. Turgutluspor ligde bu hafta çok kritik Efeler deplasmanına çıkacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 11:44 Güncelleme: 26.02.2024 - 11:44
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        Turgutluspor evinde yıkıldı
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde cezası nedeniyle taraftarından yoksun çıktığı maçta Kelkit Hürriyetspor'a 2-1 yenilen Turgutluspor, ikinci sıradaki yerini korusa da şampiyonluk yolunda lider Batman Petrolspor'un 1 maç fazlasıyla 5 puan gerisine düştü. Alt sırasındaki rakipleri Efeler 09 SFK, Karşıyaka ve Elazığspor'un kendisiyle olan farkı eritmesine engel olamayan kırmızı-siyahlı ekip, çifte üzüntü yaşadı. Turgutluspor ligde bu hafta çok kritik Efeler deplasmanına çıkacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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