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        Turgutluspor - Kelkit Hürriyetspor: 1-2

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk yarışındaki Turgutluspor, üst üste 2 galibiyetin ardından evinde Kelkit Hürriyetspor'a 2-1 mağlup olarak büyük fırsat kaçırdı. Turgutluspor'un iç sahadaki son Karşıyaka mücadelesi sonrası aldığı ceza nedeniyle taraftarından yoksun olduğu maçta konuk ekibin gollerini 20'nci dakikada Bedirhan ve 78'inci dakikada Musa attı. Turgutlu'nun tek golü 42'nci dakikada Feyzullah Şahin'den geldi. Bu skorla büyük fırsat kaçıran Turgutluspor, 39 puanla ikinci sıradaki yerini korumasına rağmen Anadolu Üniversitesi'ni 1-0 yenen lider Batman Petrolspor'un 1 maç fazlasıyla 5 puan gerisine düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 16:25 Güncelleme: 25.02.2024 - 16:25
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        Turgutluspor - Kelkit Hürriyetspor: 1-2
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk yarışındaki Turgutluspor, üst üste 2 galibiyetin ardından evinde Kelkit Hürriyetspor'a 2-1 mağlup olarak büyük fırsat kaçırdı. Turgutluspor'un iç sahadaki son Karşıyaka mücadelesi sonrası aldığı ceza nedeniyle taraftarından yoksun olduğu maçta konuk ekibin gollerini 20'nci dakikada Bedirhan ve 78'inci dakikada Musa attı. Turgutlu'nun tek golü 42'nci dakikada Feyzullah Şahin'den geldi. Bu skorla büyük fırsat kaçıran Turgutluspor, 39 puanla ikinci sıradaki yerini korumasına rağmen Anadolu Üniversitesi'ni 1-0 yenen lider Batman Petrolspor'un 1 maç fazlasıyla 5 puan gerisine düştü.

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