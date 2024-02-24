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        Güldeniz, misafirliğe gittiği evde yangında öldü

        MANİSA'da, kuaför Güldeniz Aşçı, misafir olarak gittiği 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki arkadaşına ait evde çıkan yangında, dumandan etkilenip hayatını kaybetti. Aşçı'nın yangında evde yalnız olduğu öğrenildi. Alaşehir ilçesi Yenice Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki 4 katlı apartmanın 3'üncü katında, kiracıların yaşadığı dairede, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden komşuların ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, evin ön odalarında çıktığı belirlenen yangında, alevleri 1 saatte güçlükle söndürdü. Ardından içeri giren itfaiyeciler, Güldeniz Aşçı'nın arkadaki odada cansız bedenini buldu. Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan ve kuaför olduğu öğrenilen Aşçı'nın, yanlarına misafirliğe gittiği kız arkadaşının işe gitmesiyle, yangın sırasında evde yalnız olduğu belirlendi. Aşçı'nın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangın çıkan evin mülk sahibi Cavit Sığlam, "Evi 3 yıl önce iki kız kardeşe kiraya vermiştim. İki kardeş evden çıkarken, yangında ölen kız gelmiş. 'Ben kahvaltı yapacağım' deyip, evde yalnız kalmış. Sonrasında da yangın çıkıyor. Ne olduğu, nasıl olduğu henüz belli değil" diye konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 17:22 Güncelleme: 24.02.2024 - 17:25
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        Güldeniz, misafirliğe gittiği evde yangında öldü
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        MANİSA'da, kuaför Güldeniz Aşçı, misafir olarak gittiği 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki arkadaşına ait evde çıkan yangında, dumandan etkilenip hayatını kaybetti. Aşçı'nın yangında evde yalnız olduğu öğrenildi. Alaşehir ilçesi Yenice Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki 4 katlı apartmanın 3'üncü katında, kiracıların yaşadığı dairede, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden komşuların ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, evin ön odalarında çıktığı belirlenen yangında, alevleri 1 saatte güçlükle söndürdü. Ardından içeri giren itfaiyeciler, Güldeniz Aşçı'nın arkadaki odada cansız bedenini buldu. Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan ve kuaför olduğu öğrenilen Aşçı'nın, yanlarına misafirliğe gittiği kız arkadaşının işe gitmesiyle, yangın sırasında evde yalnız olduğu belirlendi. Aşçı'nın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangın çıkan evin mülk sahibi Cavit Sığlam, "Evi 3 yıl önce iki kız kardeşe kiraya vermiştim. İki kardeş evden çıkarken, yangında ölen kız gelmiş. 'Ben kahvaltı yapacağım' deyip, evde yalnız kalmış. Sonrasında da yangın çıkıyor. Ne olduğu, nasıl olduğu henüz belli değil" diye konuştu.

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        Galeri

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