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        Salihli'de uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 14:39 Güncelleme: 24.02.2024 - 14:51
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        Salihli'de uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Sart, Karaağaç ve Hacıbektaşlı mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarları üzerine eş zamanlı çalışma başlattı.

        Yapılan aramalarda 6 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram esrar, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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