Salihli'de uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Sart, Karaağaç ve Hacıbektaşlı mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarları üzerine eş zamanlı çalışma başlattı.
Yapılan aramalarda 6 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram esrar, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.