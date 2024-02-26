Manisa FK direnemedi
1'inci Lig'de evinde Gençlerbirliği ile 9 kişi kaldığı maçta 1-1 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, 90'ıncı dakikada yediği golle 3 puandan oldu. Müsabakanın 53'üncü dakikasında Oğuz'un golüyle 1-0 öne geçen siyah-beyazlılar, 75'te Sertan, 87'de Lima'nın kırmızı kart görmesiyle son dakikalara 9 kişi girdi. Maçın 90'ıncı dakikasında gole engel olamayan Manisa FK evinde kritik 2 puan bıraktı. Teknik direktör Mustafa Dalcı ise hakeme tepki gösterdi. Basın toplantısına katılan Dalcı, "Sadece hakemi tebrik ediyorum, başka bir şey de demiyorum" diyerek konuşmasını bitirdi.
1'inci Lig'de evinde Gençlerbirliği ile 9 kişi kaldığı maçta 1-1 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, 90'ıncı dakikada yediği golle 3 puandan oldu. Müsabakanın 53'üncü dakikasında Oğuz'un golüyle 1-0 öne geçen siyah-beyazlılar, 75'te Sertan, 87'de Lima'nın kırmızı kart görmesiyle son dakikalara 9 kişi girdi. Maçın 90'ıncı dakikasında gole engel olamayan Manisa FK evinde kritik 2 puan bıraktı. Teknik direktör Mustafa Dalcı ise hakeme tepki gösterdi. Basın toplantısına katılan Dalcı, "Sadece hakemi tebrik ediyorum, başka bir şey de demiyorum" diyerek konuşmasını bitirdi.
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