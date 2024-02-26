Manisa FK direnemedi 1'inci Lig'de evinde Gençlerbirliği ile 9 kişi kaldığı maçta 1-1 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, 90'ıncı dakikada yediği golle 3 puandan oldu. Müsabakanın 53'üncü dakikasında Oğuz'un golüyle 1-0 öne geçen siyah-beyazlılar, 75'te Sertan, 87'de Lima'nın kırmızı kart görmesiyle son dakikalara 9 kişi girdi. Maçın 90'ıncı dakikasında gole engel olamayan Manisa FK evinde kritik 2 puan bıraktı. Teknik direktör Mustafa Dalcı ise hakeme tepki gösterdi. Basın toplantısına katılan Dalcı, "Sadece hakemi tebrik ediyorum, başka bir şey de demiyorum" diyerek konuşmasını bitirdi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 26.02.2024 - 12:04 Güncelleme: 26.02.2024 - 12:04 facebook

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