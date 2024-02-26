Seramiksan, İş Pozitif Fuarı'na katıldı 200 kişiden fazla kadın çalışanıyla kadın istihdamını destekleyen Seramiksan, İŞKUR tarafından ilk defa Manisa'da gerçekleştirilen 'Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılı'nın Kadınları-Yüzyılın Kadın İstihdamı İş Pozitif Fuarı'nda yer aldı. Türkiye genelinde 8 ilde gerçekleştirilmesi planlanan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere 10 bakanlığın proje ortağı olduğu "Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılı'nın Kadınları-Yüzyılın Kadın İstihdamı İş Pozitif Fuarı" kapsamında Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ev sahipliğinde 24 Şubat tarihinde gerçekleştirilen "İş Pozitif Manisa Fuarı" programına davet edilen Seramiksan, kadın istihdamının artırılmasını sağlayacak iş birliğinin içerisinde yer aldı. Kadınların mesleki becerilerini geliştirerek kalıcı istihdama katılımlarını sağlamak amacıyla yürütülen projelere destek vermeye devam edeceğini duyuran Seramiksan'ın fuardaki standını ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, bu kapsamdaki faaliyetler hakkında bilgi alarak firmaya tebriklerini ilettiler.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 26.02.2024 - 12:02 Güncelleme: 26.02.2024 - 12:05 facebook

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