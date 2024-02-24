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        Manisa'da yangın çıkan evde bir kadının cansız bedenine ulaşıldı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yangın çıkan evde 26 yaşındaki kadın ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 15:12 Güncelleme: 24.02.2024 - 15:12
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        Manisa'da yangın çıkan evde bir kadının cansız bedenine ulaşıldı
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yangın çıkan evde 26 yaşındaki kadın ölü bulundu.

        Yenice Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki 5 katlı apartmanın 3. katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kapıyı kırarak içeri giren itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

        Evde yapılan incelemede Güldeniz Aşçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kadının cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

        Aşçı'nın Yeşilyurt Mahallesi'nde ikamet ettiği ve bir kuaförün yanında çalıştığı, eve misafir olarak geldiği öğrenildi.

        Evin sahibi C.S, gazetecilere, evinde iki kardeşin kiracı olarak kaldığını, bu sabah Güldeniz Aşçı'nın eve gelerek kahvaltı hazırlayacağını söylediğini, kardeşlerin ise işe gittiğini öğrendiğini belirterek yangının nasıl çıktığının henüz belirlenemediğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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