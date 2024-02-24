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        Bakan Işıkhan: İstihdam ve iş gücünde en yüksek verilere ulaştığımız, rekorlar kırdığımız bir dönemi yaşıyoruz

        ÇALIŞMAve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Manisa'da gerçekleştirilen 'İş-Pozitif Kadın İstihdamı Projesi' bölge toplantısında yaptığı konuşmada, İstihdam ve işgücünde en yüksek verilere ulaşılan, rekorlar kırılan bir dönem yaşandığını belirtip, "Önümüzdeki ay açıklanacak 2023 yılı verilerinde hem genelde hem kadınlarda hem de gençlerde 2002 yılından bu yana en yüksek; işgücüne katılım oranları ve istihdam oranları beklenmektedir. Aynı şekilde tüm diğer göstergeler, son 22 yılın en düşük işsizlik oranının ortaya çıkacağını işaret etmektedir" dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Manisa'da gerçekleştirilen 'İş-Pozitif Kadın İstihdamı Projesi' bölge toplantısına katıldı. Yunusemre ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Manisa Valisi Enver Ünlü ve MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Manisa protokolü de katıldı. Toplantıda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kadınların yenilikçi bakış açısına, çözüm odaklı fikirlerine ihtiyaçları olduğunu söyledi. Bakan Işıkhan, "Bakanlık olarak istihdam, nitelikli iş gücü ve sosyal güvenlik hizmetlerimizde kadınlar; her zaman, özel olarak politika geliştirdiğimiz gruplar arasında yer alıyor. Gerek projelerle gerekse mevcut programlarımızla kadın istihdamını önceliyoruz. Bu noktada özellikle kamu istihdam kurumumuz İŞKUR vasıtasıyla yürüttüğümüz proje ve aktif işgücü programlarımızla istihdam edilebilmelerini sağlıyoruz. Eğitimli ve nitelikli iş gücü hedefiyle, geçtiğimiz yıl içerisinde 27 binin üzerinde kadınımızı kurs ve programlardan yararlandırmış durumdayız. İŞKUR olarak, işe yerleştirme sürecinin en önemli adımlarından birisi olarak gördüğümüz iş ve meslek danışmanlığı hizmeti veriyoruz. Bu kapsamda yine 2023 yılı boyunca 877 bine yakın kadına danışmanlık hizmeti vermiş durumdayız. Sadece danışmanlık hizmeti alan kadınlarımızın sayısına baktığımızda bile çalışma isteklerini ve azimlerini görebiliyoruz" dedi. 'İŞ POZİTİF'İ DAHA DA TANITACAĞIZ' Bakan Işıkhan, şöyle devam etti: "Biz de Cumhur İttifakı olarak, bu azmi ve kararlılığı sahip olduğumuz tüm imkanları seferber ederek, ülkemizin istikbali için birer katma değere dönüştürmenin gayreti içerisindeyiz. İstihdam ve iş gücünde en yüksek verilere ulaştığımız, rekorlar kırdığımız bir dönemi yaşıyoruz. Önümüzdeki ay açıklanacak 2023 yılı verilerinde hem genelde hem kadınlarda hem de gençlerde 2002 yılından bu yana en yüksek; iş gücüne katılım oranları ve istihdam oranları beklenmektedir. Aynı şekilde tüm diğer göstergeler, son 22 yılın en düşük işsizlik oranının ortaya çıkacağını işaret etmektedir. Diğer yandan iş pozitifi başlattığımız 9 Şubat'tan bu yana, yani geçtiğimiz 2 hafta içinde; 15 bin 262 kadını işe yerleştirdiğimizin müjdesini vermek istiyorum. Bu rakamlar hem İş Pozitif programımızın hem de diğer istihdam politikalarımızın ne derece etkili olduğunu göstermektedir. Bugün burada yaptığımız bu fuarla ve diğer illerde gerçekleştireceğimiz programlarla, İş Pozitif'i daha da tanıtacağız ve bu bilinci daha da yayacağız. Bu sayede, işe yerleştirdiğimiz kadın sayısını, her geçen gün katlanarak artıracağız. Manisa'nın kahraman kadınları çok iyi bilir ki milli mücadele sürecinde kadınlarımız büyük fedakarlıklar göstererek Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecine önemli bir rol oynamıştır. Mücadelenin ardından ülkemizin en zor zamanlarında çalışarak, üreterek toparlanma sürecimize omuz vermişlerdir. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde gerçekleştirdiğimiz bu projeyle daha fazla çalışarak, üreterek hem toplumsal hem de iktisadi kalkınmamıza katkı sağlayan emektar kadınlarımızla birlikte cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı yapacağız:" Konuşmaların sonunda Manisa Valisi Enver Ünlü, Bakan Işıkhan'a günün anısına hediye takdim etti. Ardından Bakan Işıkhan, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde en çok kadın istihdam eden firmalara plaketlerini takdim etti. Daha sonra ise iş pozitif kadın standını gezdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 13:01 Güncelleme: 24.02.2024 - 13:05
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        Bakan Işıkhan: İstihdam ve iş gücünde en yüksek verilere ulaştığımız, rekorlar kırdığımız bir dönemi yaşıyoruz
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        ÇALIŞMAve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Manisa'da gerçekleştirilen 'İş-Pozitif Kadın İstihdamı Projesi' bölge toplantısında yaptığı konuşmada, İstihdam ve işgücünde en yüksek verilere ulaşılan, rekorlar kırılan bir dönem yaşandığını belirtip, "Önümüzdeki ay açıklanacak 2023 yılı verilerinde hem genelde hem kadınlarda hem de gençlerde 2002 yılından bu yana en yüksek; işgücüne katılım oranları ve istihdam oranları beklenmektedir. Aynı şekilde tüm diğer göstergeler, son 22 yılın en düşük işsizlik oranının ortaya çıkacağını işaret etmektedir" dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Manisa'da gerçekleştirilen 'İş-Pozitif Kadın İstihdamı Projesi' bölge toplantısına katıldı. Yunusemre ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Manisa Valisi Enver Ünlü ve MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Manisa protokolü de katıldı. Toplantıda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kadınların yenilikçi bakış açısına, çözüm odaklı fikirlerine ihtiyaçları olduğunu söyledi. Bakan Işıkhan, "Bakanlık olarak istihdam, nitelikli iş gücü ve sosyal güvenlik hizmetlerimizde kadınlar; her zaman, özel olarak politika geliştirdiğimiz gruplar arasında yer alıyor. Gerek projelerle gerekse mevcut programlarımızla kadın istihdamını önceliyoruz. Bu noktada özellikle kamu istihdam kurumumuz İŞKUR vasıtasıyla yürüttüğümüz proje ve aktif işgücü programlarımızla istihdam edilebilmelerini sağlıyoruz. Eğitimli ve nitelikli iş gücü hedefiyle, geçtiğimiz yıl içerisinde 27 binin üzerinde kadınımızı kurs ve programlardan yararlandırmış durumdayız. İŞKUR olarak, işe yerleştirme sürecinin en önemli adımlarından birisi olarak gördüğümüz iş ve meslek danışmanlığı hizmeti veriyoruz. Bu kapsamda yine 2023 yılı boyunca 877 bine yakın kadına danışmanlık hizmeti vermiş durumdayız. Sadece danışmanlık hizmeti alan kadınlarımızın sayısına baktığımızda bile çalışma isteklerini ve azimlerini görebiliyoruz" dedi. 'İŞ POZİTİF'İ DAHA DA TANITACAĞIZ' Bakan Işıkhan, şöyle devam etti: "Biz de Cumhur İttifakı olarak, bu azmi ve kararlılığı sahip olduğumuz tüm imkanları seferber ederek, ülkemizin istikbali için birer katma değere dönüştürmenin gayreti içerisindeyiz. İstihdam ve iş gücünde en yüksek verilere ulaştığımız, rekorlar kırdığımız bir dönemi yaşıyoruz. Önümüzdeki ay açıklanacak 2023 yılı verilerinde hem genelde hem kadınlarda hem de gençlerde 2002 yılından bu yana en yüksek; iş gücüne katılım oranları ve istihdam oranları beklenmektedir. Aynı şekilde tüm diğer göstergeler, son 22 yılın en düşük işsizlik oranının ortaya çıkacağını işaret etmektedir. Diğer yandan iş pozitifi başlattığımız 9 Şubat'tan bu yana, yani geçtiğimiz 2 hafta içinde; 15 bin 262 kadını işe yerleştirdiğimizin müjdesini vermek istiyorum. Bu rakamlar hem İş Pozitif programımızın hem de diğer istihdam politikalarımızın ne derece etkili olduğunu göstermektedir. Bugün burada yaptığımız bu fuarla ve diğer illerde gerçekleştireceğimiz programlarla, İş Pozitif'i daha da tanıtacağız ve bu bilinci daha da yayacağız. Bu sayede, işe yerleştirdiğimiz kadın sayısını, her geçen gün katlanarak artıracağız. Manisa'nın kahraman kadınları çok iyi bilir ki milli mücadele sürecinde kadınlarımız büyük fedakarlıklar göstererek Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecine önemli bir rol oynamıştır. Mücadelenin ardından ülkemizin en zor zamanlarında çalışarak, üreterek toparlanma sürecimize omuz vermişlerdir. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde gerçekleştirdiğimiz bu projeyle daha fazla çalışarak, üreterek hem toplumsal hem de iktisadi kalkınmamıza katkı sağlayan emektar kadınlarımızla birlikte cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı yapacağız:" Konuşmaların sonunda Manisa Valisi Enver Ünlü, Bakan Işıkhan'a günün anısına hediye takdim etti. Ardından Bakan Işıkhan, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde en çok kadın istihdam eden firmalara plaketlerini takdim etti. Daha sonra ise iş pozitif kadın standını gezdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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