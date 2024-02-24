Manisa FK, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak 1'inciLig'de son olarak deplasmanda Göztepe ile golsüz berabere kalan Manisa Futbol Kulübü yarın evinde Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Oğuzhan Uğurlu görev alacak. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Muhammed Ensar ve Mohamed Ofkir, Gençlerbirliği'ne karşı forma giyemeyecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı alt tribün 30, Tarzan tribünü ve misafir tribün 25 TL olarak belirlendi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 24.02.2024 - 11:18 Güncelleme: 24.02.2024 - 11:18 facebook

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