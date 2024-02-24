Akhisarspor - 1922 Konyaspor: 1-0

TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup’ta ligde kalma mücadelesi veren Akhisarspor, kendi gibi lige tutunma savaşı veren 1922 Konyaspor’u tek golle geçerek kritik bir galibiyet aldı: 1-0. Manisa temsilcisine galibiyeti getiren gol 54’üncü dakikada Bora’dan geldi. Konuk ekipte Burak 90’ıncı dakika ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Yeşil-siyahlılar bu galibiyetle puanını 17’ye çıkarırken, konuk ekip ise 15 puanda kaldı.

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