Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Akhisarspor - 1922 Konyaspor: 1-0

        TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ligde kalma mücadelesi veren Akhisarspor, kendi gibi lige tutunma savaşı veren 1922 Konyaspor'u tek golle geçerek kritik bir galibiyet aldı: 1-0. Manisa temsilcisine galibiyeti getiren gol 54'üncü dakikada Bora'dan geldi. Konuk ekipte Burak 90'ıncı dakika ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Yeşil-siyahlılar bu galibiyetle puanını 17'ye çıkarırken, konuk ekip ise 15 puanda kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 16:07 Güncelleme: 24.02.2024 - 16:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akhisarspor - 1922 Konyaspor: 1-0
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup’ta ligde kalma mücadelesi veren Akhisarspor, kendi gibi lige tutunma savaşı veren 1922 Konyaspor’u tek golle geçerek kritik bir galibiyet aldı: 1-0. Manisa temsilcisine galibiyeti getiren gol 54’üncü dakikada Bora’dan geldi. Konuk ekipte Burak 90’ıncı dakika ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Yeşil-siyahlılar bu galibiyetle puanını 17’ye çıkarırken, konuk ekip ise 15 puanda kaldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Yeni doğan bebeği metruk binaya bırakmıştı! İşte annenin ifadesi!
        Yeni doğan bebeği metruk binaya bırakmıştı! İşte annenin ifadesi!
        Bakan Işıkhan'dan çalışma saati açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan çalışma saati açıklaması
        Kahvaltı hazırlamak için misafir oldu! Genç kadın ağlattı!
        Kahvaltı hazırlamak için misafir oldu! Genç kadın ağlattı!
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        Kenan Yıldız için istenen bonservis belli oldu!
        Kenan Yıldız için istenen bonservis belli oldu!
        Depremzede dede torunuyla can verdi! Büyük acı!
        Depremzede dede torunuyla can verdi! Büyük acı!
        Buruk'un Antalyaspor 11'i netleşiyor!
        Buruk'un Antalyaspor 11'i netleşiyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi koruyabilecek tek şey bileğimiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi koruyabilecek tek şey bileğimiz
        Lösemi hastası anne, kızından nakledilen ilikle hataya tutundu
        Lösemi hastası anne, kızından nakledilen ilikle hataya tutundu
        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İlaçlama faciası! 2 çocuk ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        İlaçlama faciası! 2 çocuk ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Zirvenin değişmeyen dizisi
        Zirvenin değişmeyen dizisi
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Manisa'da yangın çıkan evde bir kadının cansız bedenine ulaşıldı
        Manisa'da yangın çıkan evde bir kadının cansız bedenine ulaşıldı
        Salihli'de uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
        Salihli'de uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
        Bakan Işıkhan: İstihdam ve iş gücünde en yüksek verilere ulaştığımız, rekor...
        Bakan Işıkhan: İstihdam ve iş gücünde en yüksek verilere ulaştığımız, rekor...
        Bakan Işıkhan, Manisa'da İş-Pozitif Kadın İstihdamı Projesi Bölge Toplantıs...
        Bakan Işıkhan, Manisa'da İş-Pozitif Kadın İstihdamı Projesi Bölge Toplantıs...
        Manisa FK, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak
        Manisa FK, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak
        Somaspor çıkış arıyor
        Somaspor çıkış arıyor