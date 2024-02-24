Bakan Işıkhan: İstihdam ve iş gücünde en yüksek verilere ulaştığımız, rekorlar kırdığımız bir dönemi yaşıyoruz (2) İŞİNSANLARIYLA BİRARAYA GELDİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Manisa'da gerçekleştirilen 'İş-Pozitif Kadın İstihdamı Projesi' bölge toplantısı ardından, Yunus Emre Belediyesi İrfan Meclisi'nde iş insanlarıyla bir araya geldi. Daha sonra Saruhan Bey Camisi'ne geçip incelemelerde bulunan, Bakan Işıkhan, Yunus Emre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ile cami bahçesindeki çocuklara oyuncak dağıttı. Yunus Emre Belediyesi'ni de ziyaret eden Bakan Işıkhan, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren motorlu taşıt parçası üretimi yapan bir fabrikayı da ziyaret ettikten sonra Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne geçti. Ersan ERDOĞAN / MANİSA,

Demirören Haber Ajansı Giriş: 24.02.2024 - 18:54 Güncelleme: 24.02.2024 - 18:55 facebook

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