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        Manisa'da ölümlü kazaya neden olan alkollü TIR sürücüsü: Birine çarptığımı fark etmedim

        MANİSA'nınKula ilçesinde karayolunda arızalan otomobili emniyet şeridinde tamir etmeye çalışanlardan Ömer Faruk Yükselten'e (28) çarpıp, aracına sıkıştırarak ölümüne neden olan 2.13 promil alkollü TIR şoförü Ahmet Korkmaz çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Korkmaz ifadesinde, "Birine çarptığımı fark etmedim. Benim de jandarmalar gelince haberim oldu" dedi. Kaza, dün saat 22.15 sıralarında İzmir- Ankara karayolu Esenyazı Mahalle Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden, Yunus Yükselten kullandığı 49 AAN 570 plakalı otomobilin arıza yapması üzerine emniyet şeridinde durdu. Sürücü Yükselten ile araçtaki Emre Yükselten ile Ömer Faruk Yükselten, arızayı gidermek için araçtan indi.  Bu sırada aynı istikametten gelen Ahmet Korkmaz, yönetimindeki 35 EKS 98 plakalı TIR, otomobile çarptı. TIR ile otomobil arasında sıkışan Ömer Faruk Yükselten hayatını kaybetti. Otomobil sürücü Yunus Yükselten ile Emre Yükselten ise kazayı yara almadan atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınırken, bekar olduğu öğrenilen Yükselten'in cansız bedeni olay yerindeki gerekli incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazada yaşamını kaybeden Ömer Faruk Yükselten'in yanındaki yakınlarıyla birlikte gittiği Batman'dan dönerken kazanın yaşandığı öğrenildi. SÜRÜCÜ TUTUKLANDI Öte yandan, kaza noktasından yaklaşık 2 kilometre sonra durabilen ve 2.13 promil alkollü olduğu belirlenen TIR sürücüsü Ahmet Korkmaz, jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Korkmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Korkmaz'ın ifadesinde, "Birine çarptığımı fark etmedim. Benim de jandarmalar gelince haberim oldu" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 18:23 Güncelleme: 24.02.2024 - 18:25
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        Manisa'da ölümlü kazaya neden olan alkollü TIR sürücüsü: Birine çarptığımı fark etmedim
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        MANİSA'nınKula ilçesinde karayolunda arızalan otomobili emniyet şeridinde tamir etmeye çalışanlardan Ömer Faruk Yükselten'e (28) çarpıp, aracına sıkıştırarak ölümüne neden olan 2.13 promil alkollü TIR şoförü Ahmet Korkmaz çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Korkmaz ifadesinde, "Birine çarptığımı fark etmedim. Benim de jandarmalar gelince haberim oldu" dedi. Kaza, dün saat 22.15 sıralarında İzmir- Ankara karayolu Esenyazı Mahalle Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden, Yunus Yükselten kullandığı 49 AAN 570 plakalı otomobilin arıza yapması üzerine emniyet şeridinde durdu. Sürücü Yükselten ile araçtaki Emre Yükselten ile Ömer Faruk Yükselten, arızayı gidermek için araçtan indi.  Bu sırada aynı istikametten gelen Ahmet Korkmaz, yönetimindeki 35 EKS 98 plakalı TIR, otomobile çarptı. TIR ile otomobil arasında sıkışan Ömer Faruk Yükselten hayatını kaybetti. Otomobil sürücü Yunus Yükselten ile Emre Yükselten ise kazayı yara almadan atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınırken, bekar olduğu öğrenilen Yükselten'in cansız bedeni olay yerindeki gerekli incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazada yaşamını kaybeden Ömer Faruk Yükselten'in yanındaki yakınlarıyla birlikte gittiği Batman'dan dönerken kazanın yaşandığı öğrenildi. SÜRÜCÜ TUTUKLANDI Öte yandan, kaza noktasından yaklaşık 2 kilometre sonra durabilen ve 2.13 promil alkollü olduğu belirlenen TIR sürücüsü Ahmet Korkmaz, jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Korkmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Korkmaz'ın ifadesinde, "Birine çarptığımı fark etmedim. Benim de jandarmalar gelince haberim oldu" dedi.

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