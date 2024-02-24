Turgutlu'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Ahi Evran Caddesi'nin Fatih Sanayi Sitesi girişinde Hüseyin Hatun (50) idaresindeki 45 TM 711 plakalı kamyonetle, Yunus Emre Fidan'ın (20) kullandığı 45 AKM 385 plakalı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosikletli kurye Fidan, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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