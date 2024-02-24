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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Manisa'da ziyaretlerde bulundu

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Manisa programı kapsamında Yunusemre Belediyesini ve organize sanayi bölgesindeki bir fabrikayı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 19:44 Güncelleme: 24.02.2024 - 19:44
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Manisa'da ziyaretlerde bulundu
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Manisa programı kapsamında Yunusemre Belediyesini ve organize sanayi bölgesindeki bir fabrikayı ziyaret etti.

        İş-Pozitif Kadın İstihdamı Projesi Bölge Toplantısı'nın ardından iş insanlarıyla bir araya gelen Işıkhan, sonrasında Saruhanbey Camisi ve 100. Yıl Meydanı'ndaki çocuklara top ve oyuncak dağıttı.

        Yunusemre Belediyesini ziyaret eden Işıkhan, Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'yle görüştü, belediyenin anı defterini imzaladı.

        Işıkhan, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikaya da ziyarette bulundu.

        Bakan Işıkhan'a, Manisa Valisi Enver Ünlü, AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, AK Parti MKYK Üyesi Ayşe Nevin Sert, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz, Cumhur İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan adayı Yavuz Kurt da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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