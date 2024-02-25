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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 18:11 Güncelleme: 25.02.2024 - 18:11
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:Manisa19 Mayıs Stadyumu

        Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Kemal Mavi, Nurettin Dinçer Demir

        Manisa FK: Erhan Erentürk, Sertan Taşqın, Sinan Osmanoğlu, Bartu Göçmen, Alberk Koç, Oğuz Gürbulak (Dk. 78 Bedirhan Altunbaş), Dokanovic, Ofkir (Dk. 73 Topalli), Rroca (Dk. 73 Diallo), Kerim Frei (Dk.73 Burak Altıparmak), John Mary (Dk. 79 Sandro Lima)

        Gençlerbirliği: Osman Ertuğrul Çetin, Nzaba (Dk. 86 Laura), Alperen Babacan, Musa Çağıran (Dk. 64 Siliki), Özgür Çek (DK.86 Yasin Güreler), Amilton, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 64 Kayode), Jimmy Durmaz (Dk. 64 Melih Bostan), Ensar Kemaloğlu, Oğuzhan Berber, Yatabare

        Goller: Dk. 53 Oğuz Gürbulak (Penaltıdan) (Manisa FK), Dk. 90+7 Ensar Kemaloğlu (Gençlerbirliği)

        Sarı kartlar: Dk. 45+2 Bartu Göçmen, Dk. 76 Sinan Osmanoğlu, Dk. 86 John Mary (yedek kulübesinde), Dk. 90+5 Erhan Erentürk (Manisa FK), Dk.59 Musa Çağıran, Dk. 66 Siliki, Dk. 76 Jimmy Durmaz (yedek kulübesinde) (Gençlerbirliği)

        Kırmızı kartlar: Dk.75 Sertan Taşqın, Dk. 87 Sandro Lima (Manisa FK)

        MANİSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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