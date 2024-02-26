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        Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Ege Bölge Finali başladı

        Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları Ege Bölge Finali Manisa'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 18:51 Güncelleme: 26.02.2024 - 19:07
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        Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Ege Bölge Finali başladı
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        Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları Ege Bölge Finali Manisa'da başladı.

        Manisa Sanayi ve Ticaret Odası Konferans Salonundaki bölge finalinde Manisa, İzmir, Muğla, Aydın, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya'dan öğrenciler yer alıyor.

        Kategorilerinde birinci olanların Türkiye finallerine katılacağı organizasyonda bilgi yarışması lise kategorisinde Muğla Gençlik Merkezi'nden Yelda Dural, Elif Gökçe Temelli, Büşra Koyuncu, üniversite kategorisinde ise Aydın Gençlik Merkezi'nden Elif Bostancı, Eren Umutcan Atsız ve Can Ayköse birinciliği elde etti.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Ulusan, bakanlığın gençliğin olduğu her yerde çalışmalar yürüttüğünü belirterek, katılımcılara başarılar diledi.

        Bilgi yarışmasında birinci olan takımda yer alan Eren Umutcan Atsız, iyi hazırlandıkları yarışmada birinciliği elde ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

        Elif Bostancı ise mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, finalde de başarılı olmak istediklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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