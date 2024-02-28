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        Öğrencileri sürpriz yapmıştı; Zeynep öğretmen yaşamını yitirdi

        MANİSA'da, hastalığı nedeniyle böbreğinin biri alınan, ardından da karaciğerinde kitle çıkınca okula gidemediği için öğrencilerinin evinin önünde yaptığı sürpriz ziyaretle duygusal anlar yaşayan ilkokul öğretmeni Zeynep Çetin (44), hayatını kaybetti.Yunusemre ilçesindeki Mehmet Suphi Egemen İlkokulu 3/B şubesi öğretmeni Zeynep Çetin'in, 9 Ağustos'ta gittiği Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde böbreğinde tümör tespit edildi. Ameliyata alınan Çetin'in sağ böbreği alındı. Tek böbreğiyle hayata tutunan 3 çocuk annesi 22 yıllık öğretmen Çetin'in rapor süreci başladı. 21 Kasım günü, kan seviyesinin düşmesi sonucu aniden rahatsızlanan ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Çetin'in 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bu kez de karaciğerinde tümör olduğu tespit edildi. Onkolojiye sevk edilen Çetin'in tedavisi sürerken, öğretmenlerini özleyen öğrenciler bir araya geldi. Sınıf annesi Elvan Kahraman'ın organizasyonuyla Zeynep öğretmenin Uncubozköy Mahallesi'ndeki evinin önüne gelen öğrenciler, müzik eşliğinde meşale yakıp, 'Zeynep öğretmenim seni çok seviyoruz, dualarımız seninle' dövizleri açtı. Öğrencileri evinin önünde gören ve gözyaşlarına hakim olamayan Zeynep öğretmen, duygu dolu anlar yaşadı. Çetin, "Onlara kavuşmak istiyorum. Benim hayatım okul ve çocuklar, onları çok seviyorum" dedi.Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavisi süren Zeynep Çetin, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Çetin, memleketi Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde öğlende toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 15:00 Güncelleme: 28.02.2024 - 15:05
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        Öğrencileri sürpriz yapmıştı; Zeynep öğretmen yaşamını yitirdi
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        MANİSA'da, hastalığı nedeniyle böbreğinin biri alınan, ardından da karaciğerinde kitle çıkınca okula gidemediği için öğrencilerinin evinin önünde yaptığı sürpriz ziyaretle duygusal anlar yaşayan ilkokul öğretmeni Zeynep Çetin (44), hayatını kaybetti.Yunusemre ilçesindeki Mehmet Suphi Egemen İlkokulu 3/B şubesi öğretmeni Zeynep Çetin’in, 9 Ağustos'ta gittiği Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde böbreğinde tümör tespit edildi. Ameliyata alınan Çetin'in sağ böbreği alındı. Tek böbreğiyle hayata tutunan 3 çocuk annesi 22 yıllık öğretmen Çetin'in rapor süreci başladı. 21 Kasım günü, kan seviyesinin düşmesi sonucu aniden rahatsızlanan ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Çetin'in 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bu kez de karaciğerinde tümör olduğu tespit edildi. Onkolojiye sevk edilen Çetin'in tedavisi sürerken, öğretmenlerini özleyen öğrenciler bir araya geldi. Sınıf annesi Elvan Kahraman'ın organizasyonuyla Zeynep öğretmenin Uncubozköy Mahallesi'ndeki evinin önüne gelen öğrenciler, müzik eşliğinde meşale yakıp, 'Zeynep öğretmenim seni çok seviyoruz, dualarımız seninle' dövizleri açtı. Öğrencileri evinin önünde gören ve gözyaşlarına hakim olamayan Zeynep öğretmen, duygu dolu anlar yaşadı. Çetin, "Onlara kavuşmak istiyorum. Benim hayatım okul ve çocuklar, onları çok seviyorum" dedi.Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavisi süren Zeynep Çetin, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Çetin, memleketi Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde öğlende toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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