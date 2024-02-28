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        Manisa FK'dan seçim açıklaması

        Futbolda 1'inci Lig'de Manisa'yı temsil eden tek takım konumundaki Manisa Futbol Kulübü, kulübün adının 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi seçim propagandalarına konu edilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Siyah-beyazlı yönetim, Manisa FK'nın sportif ve mali olarak özel bir şirket olup, kenti Türk futbolunda örnek bir şekilde temsil ettiğini hatırlattı. Manisa FK'nın açıklamasında, "Tüm ülkemizde olduğu gibi Manisa'mızda da huzur ve güven ortamı içerisinde yürütülen 31 Mart 2024 Yerel Seçim çalışmalarında bazı belediye başkan adaylarının Manisa Futbol Kulübü'müzün adını seçim propagandalarına konu etmesini üzüntüyle takip ediyoruz" denildi.Açıklamada, "Seçimden sonra Manisa FK kapatılacak söylemlerini seçim vaadi gibi anlatan siyasetçilere hatırlatmak isteriz ki Manisa Futbol Kulübü'müz hem sportif hem de mali olarak Manisa'mızı Türk futbolunda örnek bir şekilde temsil etmektedir. Şirketimiz özel bir şirket olup hiçbir kamu kurum veya kuruluşuna tabiiyeti yoktur. Kulübümüz hiçbir kamu kurum veya kuruluşunun ya da bir siyasetçinin iradesine bağlı olarak değil sportif başarısı ve şirket yönetimimizin inisiyatifi doğrultusunda varlığını sürdürüyor ve sürdürmeye devam edecektir. Ayrıca tüm altyapı sporcularımızın olduğu gibi tüm çalışanlarımız ve kulübümüz dahilinde sportif faaliyet gösteren tüm üyelerimiz şirketimizin teminatı ve garantisi altındadır. 31 Mart Seçimleri'nin şimdiden hem Manisa'mıza hem de ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 11:09 Güncelleme: 28.02.2024 - 11:09
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        Manisa FK'dan seçim açıklaması
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        Futbolda 1'inci Lig'de Manisa'yı temsil eden tek takım konumundaki Manisa Futbol Kulübü, kulübün adının 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi seçim propagandalarına konu edilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Siyah-beyazlı yönetim, Manisa FK'nın sportif ve mali olarak özel bir şirket olup, kenti Türk futbolunda örnek bir şekilde temsil ettiğini hatırlattı. Manisa FK'nın açıklamasında, "Tüm ülkemizde olduğu gibi Manisa'mızda da huzur ve güven ortamı içerisinde yürütülen 31 Mart 2024 Yerel Seçim çalışmalarında bazı belediye başkan adaylarının Manisa Futbol Kulübü'müzün adını seçim propagandalarına konu etmesini üzüntüyle takip ediyoruz" denildi.Açıklamada, "Seçimden sonra Manisa FK kapatılacak söylemlerini seçim vaadi gibi anlatan siyasetçilere hatırlatmak isteriz ki Manisa Futbol Kulübü'müz hem sportif hem de mali olarak Manisa'mızı Türk futbolunda örnek bir şekilde temsil etmektedir. Şirketimiz özel bir şirket olup hiçbir kamu kurum veya kuruluşuna tabiiyeti yoktur. Kulübümüz hiçbir kamu kurum veya kuruluşunun ya da bir siyasetçinin iradesine bağlı olarak değil sportif başarısı ve şirket yönetimimizin inisiyatifi doğrultusunda varlığını sürdürüyor ve sürdürmeye devam edecektir. Ayrıca tüm altyapı sporcularımızın olduğu gibi tüm çalışanlarımız ve kulübümüz dahilinde sportif faaliyet gösteren tüm üyelerimiz şirketimizin teminatı ve garantisi altındadır. 31 Mart Seçimleri’nin şimdiden hem Manisa'mıza hem de ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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