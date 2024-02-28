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        Manisa'da siyaset eğitimi alan kadınlara sertifika

        AK Parti'nin Siyaset Akademisi Kadın Eğitim Programını tamamlayan kursiyerlere sertifikaları törenle verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 15:22 Güncelleme: 28.02.2024 - 15:38
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        Manisa'da siyaset eğitimi alan kadınlara sertifika
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        AK Parti'nin Siyaset Akademisi Kadın Eğitim Programını tamamlayan kursiyerlere sertifikaları törenle verildi.

        AK Parti Manisa İl Başkanlığı'nda düzenlenen törende AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi, Ar-Ge ve Eğitim Birim Başkanı Züleyha Karademir ile AK Parti Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Ebru Kaplan ile katılımcılar yer aldı.

        Karademir, yaptığı konuşmada siyasette "Ben de varım" diyen kadınlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınları siyasetin nesnesi değil öznesi olarak gördüğünü, Türk siyasetinde ve özellikle AK Parti çatısı altında kadınların önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

        Kadınlara siyasetin temel kavramlarını öğretmek ve siyasi süreçlere katılma konusunda cesaretlendirmek amacıyla 20. Dönemde Siyaset Akademisi’ni sadece kadınlar için düzenlediklerine dikkati çeken Karademir, 29 büyükşehirde düzenledikleri Siyaset Akademisi Kadın Eğitim programımıza 6 bin 280 kadının katıldığını söyledi.

        Karademir, konuşmasının ardından katılımcılara sertifikalarını verdi.

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