Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Soma'da "Vatan Size Minnettar" protokolü imzalandı

        Manisa'nın Soma ilçesinde kaymakamlık, ticaret ve sanayi odası ile esnaf ve sanatkarlar odası arasında, gazi ve şehit yakınlarına bazı kolaylıklar sağlayan "Vatan Size Minnettar" protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 16:11 Güncelleme: 28.02.2024 - 16:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Soma'da "Vatan Size Minnettar" protokolü imzalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Soma ilçesinde kaymakamlık, ticaret ve sanayi odası ile esnaf ve sanatkarlar odası arasında, gazi ve şehit yakınlarına bazı kolaylıklar sağlayan "Vatan Size Minnettar" protokolü imzalandı.

        Protokol törenine Kaymakam Fatih Akkaya, Belediye Başkanı Ali Tulup, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cem Doğan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Ayan, Soma Muharip Gaziler Derneği Başkanı Tuncay Afacan, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Soma İlçe Temsilcisi Süleyman Sevük katıldı.

        Protokolle ilgili konuşan Kaymakam Fatih Akkaya, yaptıkları protokolle gazilerin ve şehit yakınlarının sadece esnaftan indirimli alışveriş yapmasını değil toplumsal alanda tanışıklığının arttırılması ve gerekli ilgi ve saygının sağlanmasını amaçladıklarını belirterek, "Soma'dan böyle bir projenin hayata geçmesini ve tüm ülkemize yayılmasını istiyoruz. Varlığımızın en temel sebeplerinden biri bu insanlar. Bu vatan sevgimizi, kahramanlık duygumuzu, manevi duygularımızı hayata geçiren bir projedir. Destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da tramvayın çarptığı kişi öldü!
        İstanbul'da tramvayın çarptığı kişi öldü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        Habertürk’ün haberi dava dosyasında
        Habertürk’ün haberi dava dosyasında
        İki ailenin kavgasında 9 kişi ölmüştü! JASAT: 1 gün önce planlanmış!
        İki ailenin kavgasında 9 kişi ölmüştü! JASAT: 1 gün önce planlanmış!
        Taksici katilinin cezai ehliyeti belli oldu!
        Taksici katilinin cezai ehliyeti belli oldu!
        Kraliyet Ailesi'ni yıkan ölüm
        Kraliyet Ailesi'ni yıkan ölüm
        En çok nereden ev alanlar kazandı?
        En çok nereden ev alanlar kazandı?
        "Kimse 28 Şubat'ı hortlatamaz"
        "Kimse 28 Şubat'ı hortlatamaz"
        Eşinin kendisini öldüreceğini ihbar etmişti! Flaş gelişme!
        Eşinin kendisini öldüreceğini ihbar etmişti! Flaş gelişme!
        Zirvenin sahibi oldu
        Zirvenin sahibi oldu
        MHK'de istifa geldi!
        MHK'de istifa geldi!
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        Ağabeyinin nişanı için geldi! İki kardeş öldü!
        Ağabeyinin nişanı için geldi! İki kardeş öldü!
        Yoğun bakımın kapısını tekmelemişti! Saldırganın kimliği şaşırttı!
        Yoğun bakımın kapısını tekmelemişti! Saldırganın kimliği şaşırttı!
        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor
        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor
        İstanbul'da lisede cinayet!
        İstanbul'da lisede cinayet!
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Musk'tan yeni otomobili için iddialı hedef
        Musk'tan yeni otomobili için iddialı hedef
        Can Uzun'un tercihi ay-yıldız!
        Can Uzun'un tercihi ay-yıldız!
        Mogan Enerji halka açılıyor
        Mogan Enerji halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Gelecek Partisi Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özdağ, projelerini...
        Gelecek Partisi Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özdağ, projelerini...
        AK Parti Manisa İl Başkanlığı'ndan 28 Şubat darbesinin yıldönümüne ilişkin...
        AK Parti Manisa İl Başkanlığı'ndan 28 Şubat darbesinin yıldönümüne ilişkin...
        Manisa'da siyaset eğitimi alan kadınlara sertifika
        Manisa'da siyaset eğitimi alan kadınlara sertifika
        Öğrencileri sürpriz yapmıştı; Zeynep öğretmen yaşamını yitirdi
        Öğrencileri sürpriz yapmıştı; Zeynep öğretmen yaşamını yitirdi
        Manisa FK'dan seçim açıklaması
        Manisa FK'dan seçim açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı, adaylarıyla tüm şeffaflığı ile orta...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı, adaylarıyla tüm şeffaflığı ile orta...