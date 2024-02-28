Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da sahte içki operasyonunda 3 kişi yakalandı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kaçak içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 16:44 Güncelleme: 28.02.2024 - 17:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da sahte içki operasyonunda 3 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kaçak içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir ev ve iş yerine baskın düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız 2 tabanca ile 187 fişek, 3 av tüfeği, 1215 litre kaçak içki ve 180 litre etil alkol ele geçirildi.

        Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'nin "Kırmızı Kitap"ı güncelleniyor
        Türkiye'nin "Kırmızı Kitap"ı güncelleniyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        Habertürk’ün haberi dava dosyasında
        Habertürk’ün haberi dava dosyasında
        Bitcoin 60.000 doları aştı
        Bitcoin 60.000 doları aştı
        İstanbul'da tramvayın çarptığı kişi öldü!
        İstanbul'da tramvayın çarptığı kişi öldü!
        Kraliyet Ailesi'ni yıkan ölüm
        Kraliyet Ailesi'ni yıkan ölüm
        Taksici katilinin cezai ehliyeti belli oldu!
        Taksici katilinin cezai ehliyeti belli oldu!
        "Kimse 28 Şubat'ı hortlatamaz"
        "Kimse 28 Şubat'ı hortlatamaz"
        En çok nereden ev alanlar kazandı?
        En çok nereden ev alanlar kazandı?
        Zirvenin sahibi oldu
        Zirvenin sahibi oldu
        İki ailenin kavgasında 9 kişi ölmüştü! JASAT: 1 gün önce planlanmış!
        İki ailenin kavgasında 9 kişi ölmüştü! JASAT: 1 gün önce planlanmış!
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        MHK'de istifa geldi!
        MHK'de istifa geldi!
        Ağabeyinin nişanı için geldi! İki kardeş öldü!
        Ağabeyinin nişanı için geldi! İki kardeş öldü!
        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor
        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor
        Eşinin kendisini öldüreceğini ihbar etmişti! Flaş gelişme!
        Eşinin kendisini öldüreceğini ihbar etmişti! Flaş gelişme!
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Musk'tan yeni otomobili için iddialı hedef
        Musk'tan yeni otomobili için iddialı hedef
        Can Uzun'un tercihi ay-yıldız!
        Can Uzun'un tercihi ay-yıldız!
        Mogan Enerji halka açılıyor
        Mogan Enerji halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Soma'da "Vatan Size Minnettar" protokolü imzalandı
        Soma'da "Vatan Size Minnettar" protokolü imzalandı
        Gelecek Partisi Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özdağ, projelerini...
        Gelecek Partisi Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özdağ, projelerini...
        AK Parti Manisa İl Başkanlığı'ndan 28 Şubat darbesinin yıldönümüne ilişkin...
        AK Parti Manisa İl Başkanlığı'ndan 28 Şubat darbesinin yıldönümüne ilişkin...
        Manisa'da siyaset eğitimi alan kadınlara sertifika
        Manisa'da siyaset eğitimi alan kadınlara sertifika
        Öğrencileri sürpriz yapmıştı; Zeynep öğretmen yaşamını yitirdi
        Öğrencileri sürpriz yapmıştı; Zeynep öğretmen yaşamını yitirdi
        Manisa FK'dan seçim açıklaması
        Manisa FK'dan seçim açıklaması