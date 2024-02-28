Manisa'da sahte içki operasyonunda 3 kişi yakalandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kaçak içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir ev ve iş yerine baskın düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız 2 tabanca ile 187 fişek, 3 av tüfeği, 1215 litre kaçak içki ve 180 litre etil alkol ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.​​​​​​​