Manisa'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yunusemre ilçesinde kağıt üreten fabrikada ham maddenin depolandığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

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