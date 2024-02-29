2 dakika gecikmeyle aday olamayınca, başvuruyu yapan avukat hakkında suç duyurusunda bulundu MANİSA'nınGölmarmara ve Akhisar ilçelerinde başvurudaki 2 dakikalık gecikme nedeniyle Yeniden Refah Partisi'nin başkan ve meclis adayları listesi, kabul edilmedi. Gölmarmara Belediye Başkan Adayı Sezen Karaboğa, kendisine komplo kurulduğu iddiasıyla yetkili Avukat Oktay Erkul hakkında suç duyurusunda bulundu.Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin hazırlanan seçim takvimine göre; siyasi partilerin aday listelerini vermesi için gereken süre, 20 Şubat'ta tüm yurtta saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Yeniden Refah Partisi genel merkezi tarafından Manisa'nın Soma, Kırkağaç, Akhisar ve Gölmarmara ilçe başkan adayları ve meclis listeleri başvurusu için yetkilendirilen Avukat Oktay Erkul, Soma ve Kırkağaç ilçelerinin başvurularını tamamladı, Akhisar ve Gölmarmara ilçelerinde ise 2 dakika geç kalınmasıyla başvuruları reddedildi. Akhisar Belediye Başkan adayı Hızır Şenol ve Gölmarmara Belediye Başkan adayı Sezen Karaboğa, aday olamadı. Evli ve 4 çocuklu, Gölmarmara Belediye Başkan adayı Sezen Karaboğa, kendisine komplo kurulduğunu ileri sürerek, yetkili Avukat Oktay Erkul hakkında Akhisar Adliyesi'ne suç duyurusunda bulundu. 'SONUNA KADAR HAKKIMI ARAYACAĞIM'Binlerce lira masraf yaptığını ve emeklerinin boşa gittiğini belirten Karaboğa, "Adaylığım açıklandığından bu yana Gölmarmara ilçesinde ciddi bir çalışma başlattık. Kış şartlarında, saat 09.00'dan 21.00'e, bazen de saat 23.00'lere kadar ciddi bir şekilde çalışmalarımızı sürdürdük. Bir gün öncesinden evraklarımızın hepsi hazırdı. Yetki belgesinin kendisinde olduğunu 1 gün öncesinden öğrendiğimiz avukatımızı aradık. Gelip evrakları alacağını söyledi. Gelmeyince ertesi günü evraklarımızı tam bir şekilde ilçe teşkilat başkanımız ile kendisine gönderdik. 15.30'da kendisi teslim almış ama 400 metre ileride seçim bürosuna götürüp, teslim etmemiş. Biz de kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduk. Hazır evrak, çok basit bir şekilde sadece İlçe Seçim Kurulu'na götürülecek. Kendisine nasıl böyle bir şey olduğunu sordum. Cevap vermeyişi, sessiz kalması; açıkçası beni düşündürüyor. Çok üzgünüm. Hala daha çocuklarıma, anneme ve babama söylemedim. Hele ki annem gece-gündüz dua ediyordu. Çok istekliydik. Zan altında kalmak istemiyorum. Hukuk mücadelemi sonuna kadar devam ettireceğim ve hakkımı arayacağım" diye konuştu.AVUKAT KENDİNİ SAVUNDUAvukat Oktay Erkul ise "Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi, Soma, Kırkağaç, Gölmarmara ve Akhisar olmak üzere 4 ilçenin görevlendirmesini Akhisar'a verdi. Soma ve Kırkağaç'a ilçelerinin başvurusunu hallettik. Daha sonra Gölmarmara ve Akhisar ilçeleri kaldı. 16.40 gibi hazırdı. Daha sonra Akhisar ilçe meclis üyeleri listesinde değişiklik oldu. 16.59'da İlçe Seçim Kurulu'na girdik, 4'üncü kata çıkıncaya kadar 2 dakika geçti, başvurumuz kabul edilmedi. İtirazlarımız üzerine İlçe Seçim Kurulu toplandı, CHP ve İYİ Parti seçime girsin derken; MHP ve AK Parti hayır oyu kullandı. İlçe Seçim Kurulu'nda görevli 3 memurun da hayır oyuyla 5'e 2 oyla reddedildi. Başvurumuz, YSK tarafından da reddedildi. Gecikmenin nedeni, Akhisar İlçe meclis üyesi listesinde son dakikalarda yaşanan değişiklik ve aynı gün 4 farklı ilçede başvuru yapmamızdır" dedi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 29.02.2024 - 13:23 Güncelleme: 29.02.2024 - 13:25 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL