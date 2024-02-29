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        GÜNCELLEME - Manisa'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

        Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 10:25 Güncelleme: 29.02.2024 - 10:25
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        GÜNCELLEME - Manisa'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü
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        Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

        Yunusemre ilçesinde kağıt üreten fabrikada ham maddenin depolandığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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