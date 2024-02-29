GÜNCELLEME - Manisa'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Yunusemre ilçesinde kağıt üreten fabrikada ham maddenin depolandığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.
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