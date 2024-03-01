Manisa BŞB ara sonrası evinde

BASKETBOLSüper Ligi'nde sezona Türkiye Kupası'nın finalleri ve milli maçlar nedeniyle verilen 2 haftalık aranın ardından Play-Off hattındaki Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın evinde sezonun flaş ekibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Muradiye Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Ligde 20 maçta 11 galibiyetle beşinci basamakta bulunan Manisa ekibi ara öncesi Merkezefendi Belediyesi Basket deplasmanını kaybedip, Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde de Anadolu Efes'e elenmekten kurtulamadı. Ligde 16 galibiyetle üçüncü sıradaki Beşiktaş ise liderlik yarışı veriyor.

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