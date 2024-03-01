Manisa FK, Sakaryaspor önünde

1'inciLig'de son 2 maçında Göztepe (D) ve Gençlerbirliği ile berabere kalan Manisa Futbol Kulübü yarın deplasmanda Sakaryaspor'la kozlarını paylaşacak. Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak 25'inci hafta mücadelesinde Ozan Ergün düdük çalacak. Siyah-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Ayberk, tedavisi süren Ofkir ve Muhammed Ensar ile kırmızı kart cezalısı Lima ve Sertan forma giyemeyecek. Muhammed Ensar'ın durumu belirsiz. Ligin ilk yarısında evinde rakibiyle 1-1 berabere kalan Manisa temsilcisi bu kez kazanıp moral bulmak istiyor. Ligde Manisa temsilcisi 28 puanla 12'nci sırada, Sakaryaspor ise 40 puanla 5'inci basamakta yer alıyor.