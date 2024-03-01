Manisa FK, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Manisa FK'de kart cezalıları Sertan Taşqın, Sandro Lima ile sakatlığı süren Muhammet Ensar Akgün ve Ayberk Karapo dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde ter antrenmanıyla çalışmalarını tamamlayan Manisa FK, daha sonra Sakarya'ya hareket etti.

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