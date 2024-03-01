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        Manisa'da polisten kaçan ehliyetsiz traktör sürücüsü gözaltına alındı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dur ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan traktörün ehliyetsiz sürücüsü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 13:24 Güncelleme: 01.03.2024 - 13:24
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        Manisa'da polisten kaçan ehliyetsiz traktör sürücüsü gözaltına alındı
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dur ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan traktörün ehliyetsiz sürücüsü gözaltına alındı.

        İlçedeki bir uygulama noktasında polis ekipleri, bir traktörü durdurmak istedi.

        Sürücünün durmayarak uzaklaşması üzerine polis ekipleri, traktörü takip etti. Uzun süren ve zaman zaman yol dışına da çıkan kovalamaca sonucu 18 yaşındaki sürücü E.Ç, gözaltına alındı.

        Ehliyetinin olmadığı belirlenen E.Ç, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçlamasıyla gözaltına alındı. Sürücüye, 44 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Polis ekipleriyle traktör arasındaki kovalamaca anlarını bazı vatandaşlar cep telefonuyla kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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