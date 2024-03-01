Manisa'da polisten kaçan ehliyetsiz traktör sürücüsü gözaltına alındı

Ehliyetinin olmadığı belirlenen E.Ç, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçlamasıyla gözaltına alındı. Sürücüye, 44 bin lira idari para cezası uygulandı.

Sürücünün durmayarak uzaklaşması üzerine polis ekipleri, traktörü takip etti. Uzun süren ve zaman zaman yol dışına da çıkan kovalamaca sonucu 18 yaşındaki sürücü E.Ç, gözaltına alındı.

İlçedeki bir uygulama noktasında polis ekipleri, bir traktörü durdurmak istedi.

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