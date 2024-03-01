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        'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz traktör sürücüsüne 44 bin lira ceza

        MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde kullandığı traktörle 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 16:44 Güncelleme: 01.03.2024 - 16:50
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        'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz traktör sürücüsüne 44 bin lira ceza
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        MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde kullandığı traktörle 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz E.Ç. (18), polisin takibi ile yakalandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, E.Ç.'ye 44 bin lira ceza kesildi.

        Turgutlu ilçesinde önceki gün hızla ilerleyen traktörü takibe alan polis, sürücüye ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak sürücü E.Ç. yoluna devam etti, polis de peşine düştü. E.Ç., yaklaşık 20 dakika sonra yakalandı. Sürücünün ehliyetsiz olduğu, bu nedenle kaçtığı belirlendi. Gözaltına alınan E.Ç.'ye 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek', 'tehlikeli şerit değiştirmek' ve 'dur ihtarına uymamak' suçlarından toplam 44 bin lira ceza kesildi. E.Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi. Öte yandan polisin takibi, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

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