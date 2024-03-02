Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:Muradiye
Hakemler:Yener Yılmaz, Semih Vural, Murat Ciner
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Russell 14, Cruz 8, Sinan Sağlam 2, Mustafa Baki Görür 1, Terry 12, Roberson 10, Ege Arar 6, Ayberk Olmaz 10, Anderson 15
Beşiktaş Emlakjet: Needham 17, Mitchell 15, Kerem Kuthan Konan 3, Allman 5, Delgado 4, Berk Uğurlu 8, Yiğit Arslan 9, Berkan Durmaz, Simonovic 7, Samet Yiğitoğlu 2
1. periyot: 19-15
Devre: 40-31
3. periyot: 60-56
MANİSA
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