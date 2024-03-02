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        Akhisar Şoförler ve Otomobilciler Odasından "korsan servis" uyarısı

        Akhisar Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Emin Akarsu, "İşçi olarak işe gitmek isteyen vatandaşlarımız J plakalı araç olmadıktan sonra araca binmemelidir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 12:52 Güncelleme: 02.03.2024 - 12:58
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        Akhisar Şoförler ve Otomobilciler Odasından "korsan servis" uyarısı
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        Akhisar Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Emin Akarsu, "İşçi olarak işe gitmek isteyen vatandaşlarımız J plakalı araç olmadıktan sonra araca binmemelidir." dedi.

        Akarsu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Akhisar-Gölmarmara kara yolunda 3 kişinin öldüğü ve 3 kişinin yaraladığı trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine baş sağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

        Kazaya karışan araçlarında birinin "korsan" tabir edilen servis aracı olduğunu belirten Akarsu, şöyle konuştu:

        "Jandarma, trafik polislerimiz ve ulaşım trafik zabıta ekiplerimizle Akhisar’ın her yerinde uygulamalar yapmaktadır. Akhisar Şoförler ve Otomobilciler Odası olarak halkımızı ve arazi sahiplerini uyarıyoruz. İşçi olarak işe gitmek isteyen vatandaşlarımız J plakalı araç olmadıktan sonra araca binmemelidir."

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