Akhisar Şoförler ve Otomobilciler Odasından "korsan servis" uyarısı
Akhisar Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Emin Akarsu, "İşçi olarak işe gitmek isteyen vatandaşlarımız J plakalı araç olmadıktan sonra araca binmemelidir." dedi.
Akhisar Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Emin Akarsu, "İşçi olarak işe gitmek isteyen vatandaşlarımız J plakalı araç olmadıktan sonra araca binmemelidir." dedi.
Akarsu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Akhisar-Gölmarmara kara yolunda 3 kişinin öldüğü ve 3 kişinin yaraladığı trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine baş sağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.
Kazaya karışan araçlarında birinin "korsan" tabir edilen servis aracı olduğunu belirten Akarsu, şöyle konuştu:
"Jandarma, trafik polislerimiz ve ulaşım trafik zabıta ekiplerimizle Akhisar’ın her yerinde uygulamalar yapmaktadır. Akhisar Şoförler ve Otomobilciler Odası olarak halkımızı ve arazi sahiplerini uyarıyoruz. İşçi olarak işe gitmek isteyen vatandaşlarımız J plakalı araç olmadıktan sonra araca binmemelidir."
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