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        Manisa FK taraftarıyla iftarda buluşacak

        1'inci Lig'de sezona milli maçlar nedeniyle verilen araya 31 puanla 13'üncü sırada giren Manisa Futbol Kulübü taraftarıyla iftar organizasyonunda bir araya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 12:30 Güncelleme: 19.03.2024 - 12:30
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        Manisa FK taraftarıyla iftarda buluşacak
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        1'inci Lig'de sezona milli maçlar nedeniyle verilen araya 31 puanla 13'üncü sırada giren Manisa Futbol Kulübü taraftarıyla iftar organizasyonunda bir araya gelecek.

        Ramazan ayında siyah-beyazlılarda futbolcular ve yönetim kurulu, 23 Mart Cumartesi akşamı tüm taraftarlarla ve vatandaşlarla iftar yemeğinde buluşacak. İftar organizasyonu cumartesi akşamı Fikri Bayrıl Tesisleri'nde yapılacak. Manisa FK yönetimi, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma ayında tüm taraftarları ve vatandaşları aynı sofrada buluşup, aynı lokmayı paylaşmaya davet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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