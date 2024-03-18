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        Manisa'da ramazan ayına özel yapılan susamlı helva, iftar sofralarını lezzetlendiriyor

        Manisa'nın Demirci ilçesinde, ramazan aylarında yapılan susamlı helva, iftar sofralarını süslüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 14:18 Güncelleme: 18.03.2024 - 14:18
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        Manisa'da ramazan ayına özel yapılan susamlı helva, iftar sofralarını lezzetlendiriyor
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        Manisa'nın Demirci ilçesinde, ramazan aylarında yapılan susamlı helva, iftar sofralarını süslüyor.

        Hacı Hasan Mahallesi'nde 83 yaşındaki İhsan Akgün, aile işletmesinde 74 yıldır ramazan aylarında susamlı helva yapıyor.

        Sabahın erken saatlerinde susam imalatına başlayan Akgün, oğlu ve akrabaları, tepside susamla karıştırılan malzemeleri gün boyu yoğurarak helva haline getiriyor.

        Ramazana özel lezzeti tercih edenler, iftar öncesi işletme önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

        İhsan Akgün AA muhabirine "babadan kalma" mesleğini sürdürdüğünü belirterek, bildiklerini oğluna da öğrettiğini anlattı.

        Akgün, susamlı helvayı sadece ramazanda ürettiklerini kaydederek, "Ramazan ayı haricinde de tahin helva üretimi yapıyoruz. Demirci'nin yanı sıra bu lezzeti bilenler ilçe dışından gelip alıyorlar." dedi.

        İhsan Akgün'ün oğlu Mustafa Akgün de müşterilerin öğle saatlerinden itibaren gelmeye başladığını ifade ederek, "Kargo ile Türkiye'nin tüm illerine gönderim yapıyoruz. Sevilmesinin sebebi tamamen doğal olması. Çifte kavrulmuş susamla buluşan bir lezzet sunuyoruz." diye konuştu.

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