Turgutluspor'da yönetim sert çıktı

TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta lider Batman Petrolspor'un takıldığı son iki haftada galip gelemeyerek şampiyonluk yarışında zirveyi devralma fırsatını tepen Turgutluspor'da futbolcuların geçen hafta yaptığı antrenman boykotu sonrası yönetim sessizliğini bozdu. Hem takımı, hem teknik direktör Ramazan Çelik'i sert şekilde eleştiren kırmızılı-siyahlı yönetim, Sportif Direktör Sadullah Erarslan'la ise yolların ayrılacağını duyurdu. Turgutlu yönetimi yazılı açıklamada, "Geçtiğimiz hafta futbolcularımız tarafından, alacaklarına dair yayınladıkları bildiri sonrası Yönetim Kurulumuz bu açıklamayı zorunlu görmüştür. Bu açıklama sadece bizleri değil, 200 bine yakın nüfuslu şehrimizin en büyük markası olan Turgutluspor’a gönül vermiş taraftarımızı derinden üzmüştür" dedi.

"FUTBOLCULARIN BEYANI DOĞRU DEĞİL"

"Futbolcularımızın alacakları olduğu doğrudur" diyen yönetim, "Yayınladıkları bildiride, 'Sezon başından beri 19 maç başı ödemesi yapılmadı' beyanı doğru değildir. Ayrıca tüm oyuncularımızın peşinatları ödenmiş ve yönetim kurulumuz üstüne düşeni yapmıştır. Sezon başı oyuncularımız ile yapılan anlaşmada 8 maçta 4 maç başı ödemesi yapılır ve iç sahada yaşanan mağlubiyette ceza uygulanır konusunda anlaşmaya varılmıştır. Daha önce oyuncularımıza hak edişlerinden dolayı 3 maç başı ödemesi yapılmıştır. Şu anda ise oyuncularımızın 5 maç başı alacağı vardır. 13 Mart 2024 Çarşamba günü futbolcularımızın yayınladıkları bildiri öncesi kendileri ile maç başı ödemeleri hakkında görüşmemize ve onlara ödeme planı sunmamıza rağmen bu teklifimize olumsuz cevap verilmiştir. 4 hafta önce evimizde oynadığımız 1954 Kelkit maçında alınan mağlubiyet sonrası, Efeler 09 deplasmanında alınan galibiyetten dolayı verilen primden ceza uygulaması yapılmıştır. Sonrasında ise oyuncularımız maç başı alacakları ve uygulanan prim cezasından dolayı yazılı bir açıklama yaparak antrenmana çıkmama boykotu yaptılar. Bu boykot 1 gün sürmüş ve 14 Mart Perşembe günü antrenmana çıkıp, cumartesi günü deplasmanda oynadığımız Hacettepe 1945 maçına çıkmışlardır" açıklamasını yaptı.

ERARSLAN'A TEPKİ

Sportif Direktör Sadullah Erarslan'ın açıklamasına da tepki gösteren Turgutluspor yönetimi, kendisiyle yol ayrımına girdiklerini bildirerek açıklamada, "Şu anda teknik ekibimizin ve personelimizin maaş, oyuncularımızın ise prim alacakları yoktur. Kulübümüzde görev yapan herkes bizim için değerlidir. Yönetim kurulumuz tüm teknik heyetimiz, oyuncularımız ve personelimize karşı tüm hükümlülüklerini yerine getirmiştir ve getirmeye devam edecektir. Sportif Direktörümüz Sadullah Erarslan’ın yayınladığı açıklama da bizleri derinden üzmüştür. Yaşanan süreçte kendisinin de dahil olduğu toplantılarda şahit olduğu görüşmelerin ardından yayınladığı açıklama şanlı kulübümüze ne kadar bağlı olduğunu gözler önüne sermiştir. Biz, bizlerin yanında durmasını değil, doğrunun yanında durmasını tercih etmediği için yol ayrımına girdik" ifadelerini kullandı.

"YAŞANANLARDA RAMAZAN ÇELİK'İN AÇIKLAMALARI ETKİLİ OLDU"

Turgutluspor yönetimi kulüpte geçen hafta yaşananlarda Teknik Direktör Ramazan Çelik'in etkili olduğunu savunarak, "Yaşananların Teknik Direktörümüz Ramazan Çelik’in geçmişte yaptığı açıklamalarında etkili olduğunu düşünüyoruz. Hocamızın, geçmişte yaptığı açıklamalarda bizleri ve şehrimizin önde gelenlerini töhmet altında bıraktığını, sık sık maddiyatı ön plana çıkardığı, “Başarı birlikte gelirö sözünün bizim içimizde hayata geçmediğini gördük. Gelinen bu noktada birlik olamadığımızı, yaşanan sıkıntıda taraftarın ve camianın önüne atıldığımızı gördük. Hocamızın sık sık maddiyatı dile getirir açıklamaları, şehrimizin önde gelenlerinden destek istemesi yerine şampiyonluk yolunda takımımıza odaklanmasını istiyoruz. Yönetim olarak takımımızı mağdur etmemek için çalışıyor ve çabalıyoruz. Gecesini gündüzüne katan, ailesinde zaman ayırıp bu şanlı kulübün başarılı olması için emek veren bizleri derinden üzmüştür" dedi.

"SİYASETE ALET EDİLMESİN"

Yönetim açıklamasını şu şekilde sonlandırdı:

"Turgutluspor Kulübü Yönetimi olarak, yaşanan süreçte bu şanlı kulübün siyasete alet edilmesini üzüntü ile karşıladık. Kulübümüz hiçbir siyasi görüşe sahip olmamakla birlikte, sadece Turgutlu şehrini ve halkını en iyi şekilde temsil etmek için bulunduğu her platformda mücadele etmektedir. Yaşanan bu süreçte yaptıkları açıklamalar ile kendine pay çıkarmaya çalışan, kulübümüzü siyasete alet etmeye çalışanları şaşkınlıkla izlemenin yanı sıra esefle kınıyoruz. Buradan bir mesaj vermek istiyoruz; Turgutluspor siyaset üstü bir camiadır. Bu takım bu şehrin en büyük markası ve değeridir."