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        Manisa Büyükşehir Belediyespor yerini riske attı

        Basketbol Süper Ligi'nde sezon başından beri çok iyi bir performans sergileyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, son 4 maçından 3'ünü kaybederek play-off hattındaki yerini riske attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 12:33 Güncelleme: 17.03.2024 - 12:33
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        Manisa Büyükşehir Belediyespor yerini riske attı
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        Basketbol Süper Ligi'nde sezon başından beri çok iyi bir performans sergileyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, son 4 maçından 3'ünü kaybederek play-off hattındaki yerini riske attı.

        Ligdeki ikinci yılında ilk kez play-off oynamaya yaklaşan Manisa ekibi, evindeki 106-90'lık Aliağa Petkimspor mağlubiyetinin ardından dün de deplasmanda güçlü rakibi Fenerbahçe Beko'ya 98-82 yenildi. Son maçlarda özellikle savunmada rakiplere kolay sayı şansı taşıyan Manisa, bitime 7 hafta kala 12 galibiyette kaldı.

        Manisa Büyükşehir Belediyespor, ligde haftaya da şampiyonluğun iddialı ekiplerinden Anadolu Efes'i ağırlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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