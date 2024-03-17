Manisa Büyükşehir Belediyespor yerini riske attı

Ligdeki ikinci yılında ilk kez play-off oynamaya yaklaşan Manisa ekibi, evindeki 106-90'lık Aliağa Petkimspor mağlubiyetinin ardından dün de deplasmanda güçlü rakibi Fenerbahçe Beko'ya 98-82 yenildi. Son maçlarda özellikle savunmada rakiplere kolay sayı şansı taşıyan Manisa, bitime 7 hafta kala 12 galibiyette kaldı.

Basketbol Süper Ligi'nde sezon başından beri çok iyi bir performans sergileyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, son 4 maçından 3'ünü kaybederek play-off hattındaki yerini riske attı.

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