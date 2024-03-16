Manisa'da suç örgütü operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Manisa'da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında örgütün elebaşı olduğu belirtilen şüphelinin de bulunduğu 7 kişi tutuklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince suç örgütüne düzenlenen operasyonda 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Biri kamu görevlisi olmak üzere 10 şüpheli yakalandı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin başka suçlardan daha önce tutuklandığı bildirildi.

Şüphelilerin evlerindeki aramalarda, 3 tabanca, uyuşturucu maddeler ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen örgüt elebaşı Ö.Ç. (39) ile 6 şüpheli tutuklandı. Diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.