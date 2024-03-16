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        Manisa'da suç örgütü operasyonunda 7 kişi tutuklandı

        Manisa'da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında örgütün elebaşı olduğu belirtilen şüphelinin de bulunduğu 7 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 15:50 Güncelleme: 16.03.2024 - 16:08
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        Manisa'da suç örgütü operasyonunda 7 kişi tutuklandı
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        Manisa'da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında örgütün elebaşı olduğu belirtilen şüphelinin de bulunduğu 7 kişi tutuklandı.

        Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince suç örgütüne düzenlenen operasyonda 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Biri kamu görevlisi olmak üzere 10 şüpheli yakalandı.

        Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin başka suçlardan daha önce tutuklandığı bildirildi.

        Şüphelilerin evlerindeki aramalarda, 3 tabanca, uyuşturucu maddeler ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen örgüt elebaşı Ö.Ç. (39) ile 6 şüpheli tutuklandı. Diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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