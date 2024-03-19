Alaşehir'de lise öğrencileri ve gaziler buluştu

Alaşehir'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" etkinliği yapıldı.

Alaşehir Ahmet Altan Anadolu Lisesi'nde Alaşehir Sosyal Hizmet Merkezi koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinliğe, Alaşehir Muharip Gaziler Derneği üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte öğrenciler şiir okurken Türkiye Muharip Gaziler Derneği Alaşehir Şubesi Başkanı Osman Saraç ve gaziler anılarını anlattı, öğrencilerle sohbet etti.

Saraç Kıbrıs'ta savaştığı dönemi anlatarak, "Türk askeri daima cesaretlidir, başarılıdır. Bunu aklımızdan çıkarmayalım. Savaş her millet için kötüdür. Türk askeri mağlup olmaz, mağlup olmayı sevmez." dedi.

Etkinlik sonunda gazilere hediye paketi verildi.